"В українському полоні краще, ніж у Росії": полонений росіянин готовий воювати за Україну (відео)
За словами чоловіка, який представився як солдат ЗС РФ, йому розповідали про нацистів і чеченців в Україні — прихильниках екслідера чеченських бойовиків Джохара Дудаєва.
Передбачуваний російський військовослужбовець, який, опинившись у полоні, намагаючись повернутися до РФ, заявив, що готовий скласти присягу на вірність Україні, якщо йому це дозволять. Про це повідомляє СБУ.
"Якщо мені нададуть можливість воювати за Україну, скласти присягу, перевезти свою сім'ю і залишитися тут жити — я із задоволенням погоджуся", — зазначив полонений військовий 2001 року народження.
Затриманий розповів, що на територію України він потрапив із Криму.
"Ми проїжджали села, тобто я бачив, як люди живуть. Ми встали біля Нової Каховки. Ми хотіли, насправді, розвернутися: нам ця війна не потрібна була. Але командир бригади сказав, що виїхати назад не вийде, або нас свої ж солдати розстріляють", — пояснив затриманий.
Все ж таки він спробував втекти, і разом з іншими 14 військовослужбовцями спробував виїхати в бік кордону Росії, проте потрапили в полон.
"Коли нас взяли в полон, до нас ставилися краще, ніж у Росії наші командири. Нам казали, що тут живуть нацисти, бандерівці бігають, чеченці — джахарівці, дудаєвці — це все неправда, це все брехня. Коли я побачив усе це на власні очі, зрозумів, що це дуже серйозно, — пояснив представник ЗС РФ.
— Нас полонили, ніхто нас не чіпає, не кричить на нас, з нами розмовляють російською мовою".
Раніше Фокус повідомляв, що окупанти вбивають "всіх поспіль". Цією інформацією військові РФ діляться в особистих бесідах. Запис розмови ймовірного військовослужбовця ЗС РФ із родичами опублікував радник міністра МВС України Антон Геращенко.