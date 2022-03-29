"В українському полоні краще, ніж у Росії": полонений росіянин готовий воювати за Україну (відео)

За словами чоловіка, який представився як солдат ЗС РФ, йому розповідали про нацистів і чеченців в Україні — прихильниках екслідера чеченських бойовиків Джохара Дудаєва.

Передбачуваний російський військовослужбовець, який, опинившись у полоні, намагаючись повернутися до РФ, заявив, що готовий скласти присягу на вірність Україні, якщо йому це дозволять. Про це повідомляє СБУ.

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"Якщо мені нададуть можливість воювати за Україну, скласти присягу, перевезти свою сім'ю і залишитися тут жити — я із задоволенням погоджуся", — зазначив полонений військовий 2001 року народження.

Затриманий розповів, що на територію України він потрапив із Криму.

"Ми проїжджали села, тобто я бачив, як люди живуть. Ми встали біля Нової Каховки. Ми хотіли, насправді, розвернутися: нам ця війна не потрібна була. Але командир бригади сказав, що виїхати назад не вийде, або нас свої ж солдати розстріляють", — пояснив затриманий.

Все ж таки він спробував втекти, і разом з іншими 14 військовослужбовцями спробував виїхати в бік кордону Росії, проте потрапили в полон.

"Коли нас взяли в полон, до нас ставилися краще, ніж у Росії наші командири. Нам казали, що тут живуть нацисти, бандерівці бігають, чеченці — джахарівці, дудаєвці — це все неправда, це все брехня. Коли я побачив усе це на власні очі, зрозумів, що це дуже серйозно, — пояснив представник ЗС РФ.

— Нас полонили, ніхто нас не чіпає, не кричить на нас, з нами розмовляють російською мовою".

Раніше Фокус повідомляв, що окупанти вбивають "всіх поспіль". Цією інформацією військові РФ діляться в особистих бесідах. Запис розмови ймовірного військовослужбовця ЗС РФ із родичами опублікував радник міністра МВС України Антон Геращенко.