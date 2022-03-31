"Будет больше жертв". Россия проводит перегруппировку войск и готовит новое наступление, — НАТО

По данным западной разведки, войска РФ пытаются наладить снабжение и укрепить наступление на Донбасс. При этом не ослабевает давление на Киев и другие города.

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В четверг, 31 марта, в ходе пресс-конференции во время внеочередного саммита в штаб-квартире НАТО в Брюсселе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не отводит войска, а проводит перегруппировку, несмотря на недавние заявления об отводе войск от Киева и северной части Украины. Об этом сообщает EuroNews.

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Во вторник на так называемых мирных переговорах с украинской стороной в Стамбуле представители РФ пообещали провести деэскалацию своих военных операций вблизи Киева и Чернигова, "чтобы улучшить взаимное доверие и создать предпосылки для последующих переговоров".

Однако президент Зеленский и представители стран Запада отнеслись к таким заявлениям с недоверием.

"Кремль неоднократно уличали во лжи"

Столтенберг напомнил о том, что кремлевское руководство неоднократно уличали во лжи относительно их действительных намерений. По словам генсека НАТО, стоит обращать внимание не на слова представителей Кремля, а на действия.

"По данным нашей разведки, российские подразделения не отводятся, но перегруппировываются. Россия пытается наладить снабжение и укрепить наступательные силы в Донбасском регионе", — заявил Столтенберг.

РФ перемещает 20% своих войск от Киева

Вместе с тем, интенсивность давления на Киев и другие города не ослабевает, поэтому стоит ожидать "еще больших наступательных действий и еще больше страданий".

По информации США, Россия перемещает менее 20% своих войск, которые находятся на подступах к Киеву. Большая часть направляется на север, а некоторые — в Беларусь, откуда после восполнения потерь их вновь отправят в Украину.

Дополнительная военная помощь

Главы государств и правительств 30 стран-союзниц НАТО на совместной встрече обсудили вопросы, связанные с российской агрессией в Украине, которую называют главной угрозой евроатлантической безопасности за последние десятилетия. Представители блока согласовали укрепление усилий по сдерживанию и обороне в долгосрочной перспективе.

Была согласована дальнейшая поддержка Украины и дальнейшие финансовые санкции в отношении России.

У Украины есть неотъемлемое право на самооборону в соответствии с Уставом ООН, — напомнил Столтенберг.

"С 2014 года мы оказываем масштабную помощь Украине по части реализации этого права. Проводим обучение вооруженных сил Украины, укрепляем их военный потенциал и повышаем устойчивость, — отметил генсек альянса. — Союзники НАТО и в дальнейшем будут оказывать политическую и практическую поддержку Украине, по мере того, как страна продолжает обороняться".

Защита от химическ, биологических и кибератак

По словам Столтенберга, союзники НАТО будут помогать Украине и в плане кибербезопасности, и защиты от угроз химического, биологического, радиологического и ядерного характера. Оказывается и гуманитарная помощь, многие страны мира принимают миллионы беженцев.

На апрель запланирована встреча министров иностранных дел стран блока, на которой также будет обсуждаться поддержка Украине.

Ранее Фокус сообщал, что выводом российских войск из Полесья лично руководит генерал-лейтенант российской армии Александр Санчик. Также представлены новые данные о потерях российских военных.