"Буде більше жертв". Росія проводить перегрупування військ і готує новий наступ, — НАТО

За даними західної розвідки, війська РФ намагаються налагодити постачання та зміцнити наступ на Донбас. При цьому не слабшає тиск на Київ та інші міста.

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У четвер, 31 березня, під час пресконференції під час позачергового саміту у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Росія не відводить війська, а проводить перегрупування, попри недавні заяви про відведення військ від Києва та північної частини України. Про це повідомляє EuroNews.

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У вівторок на так званих мирних переговорах з українською стороною у Стамбулі представники РФ пообіцяли провести деескалацію своїх військових операцій поблизу Києва та Чернігова, "щоб покращити взаємну довіру та створити передумови для подальших переговорів".

Проте президент Зеленський та представники країн Заходу поставилися до таких заяв з недовірою.

"Кремль неодноразово викривали на брехні"

Столтенберг нагадав про те, що кремлівське керівництво неодноразово викривали на брехню щодо їхніх дійсних намірів. За словами генсека НАТО, варто звертати увагу не на слова представників Кремля, а на дії.

"За даними нашої розвідки, російські підрозділи не відводяться, а перегруповуються. Росія намагається налагодити постачання та зміцнити наступальні сили в Донбаському регіоні", — заявив Столтенберг.

РФ переміщує 20% своїх військ від Києва

Водночас інтенсивність тиску на Київ та інші міста не слабшає, тому варто очікувати "ще більших наступальних дій і ще більше страждань".

За інформацією США, Росія переміщує менше ніж 20% своїх військ, які перебувають на підступах до Києва. Більшість прямує на північ, а деякі — до Білорусі, звідки після поповнення втрат їх знову відправлять до України.

Додаткова військова допомога

Глави держав та урядів 30 країн-союзниць НАТО на спільній зустрічі обговорили питання, пов'язані з російською агресією в Україні, яку називають головною загрозою євроатлантичній безпеці за останні десятиліття. Представники блоку погодили зміцнення зусиль зі стримування та оборони в довгостроковій перспективі.

Була погоджена подальша підтримка України та подальші фінансові санкції щодо Росії.

"Україна має невід'ємне право на самооборону відповідно до Статуту ООН", — нагадав Столтенберг.

"З 2014 року ми надаємо масштабну допомогу Україні щодо реалізації цього права. Проводимо навчання збройних сил України, зміцнюємо їхній військовий потенціал і підвищуємо стійкість, — зазначив генсек альянсу. — Союзники НАТО і надалі надаватимуть політичну та практичну підтримку Україні, у міру того, як країна продовжує боронитися".

Захист від хімічних, біологічних та кібератак

За словами Столтенберга, союзники НАТО допомагатимуть Україні і щодо кібербезпеки, і захисту від загроз хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного характеру. Надається і гуманітарна допомога, багато країн світу приймають мільйони біженців.

На квітень заплановано зустріч міністрів закордонних справ країн блоку, на якій також обговорюватиметься підтримка України.

Раніше Фокус повідомляв, що виведенням російських військ з Полісся особисто керує генерал-лейтенант російської армії Олександр Санчик. Також подано нові дані про втрати російських військових.