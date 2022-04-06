Для геноцида украинцев под Киевом применялся весь арсенал оружия, — ГУР Минобороны (фото)
В разбитой российской технике найден перечень оружия и военного снаряжения: автоматы, пулеметы, снайперские винтовки — всего 130 наименований.
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Недалеко от населенного пункта Дымер Киевской области сотрудники спецподразделения ГУР МО Украины ликвидировали колонну росгвардейцев. В документах, которые россияне оставили в разбитом транспорте, содержится перечень оружия и военного снаряжения. Об этом сообщает Главное разведывательное управление МО Украины.
Все это, по мнению авторов публикации, служит очередным подтверждением намерений российских военных убивать украинский народ на занятых ими территориях.
Российские военные из 748 отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии (в/ч 6912, г. Хабаровск) проводили "демилитаризацию" и "денацификацию" украинских городов в Киевской области с применением автоматического оружия и тяжелых пулеметов.
Какое стрелковое оружие на вооружении российских войск в Украине?
Некоторых единиц оружия было больше ста. Среди прочего, в списке содержится следующее:
- Пистолет Макарова ПМ,
- Автоматический пистолет Стычкина АПС
- Пистолет Glock-17
- Карабин с коробчатым магазином КС-К
- Пистолет бесствольный ПБ4СП
- Пистолет-пулемет ПП-19-01 исп. 20 "Витязь-СН"
- Автомат Калашникова модернизированный
- Автомат Калашникова модернизированный АК74 РМО
- Автомат АК-105
- Автомат АК-200
- Автомат АК-205
- Автомат АК-103
- Автомат специальный АС "Вал"
- Малогабаритный автомат СР.3М
- Снайперская винтовка Драгунова СВД
- Снайперская винтовка Драгунова СВДС со складывающимся прикладом
- Снайперская винтовка СВ-98
- Снайперская винтовка "Винторез"
- Ручной пулемет Калашникова ПКМ
- Ручной пулемет Калашникова РПК74
- Пулемет Калашникова "Печенег"
"Очевидно "братский" русский народ намеревался повторить "подвиги" гитлеровских войск в Бабьем Яру", — говорится в публикации.
Трофейное оружие уже передано в подразделения ВСУ на востоке и юге Украины, а документы станут очередным доказательством военных преступлений РФ в международных судах.
Ранее Фокус сообщал, что в Бородянке Киевской области местные жители были заживо похоронены под ударами авиабомб. Тех, кто пытался вытаскивать людей из-под завалов, расстреливали.