Для геноцида украинцев под Киевом применялся весь арсенал оружия, — ГУР Минобороны (фото)

В разбитой российской технике найден перечень оружия и военного снаряжения: автоматы, пулеметы, снайперские винтовки — всего 130 наименований.

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Недалеко от населенного пункта Дымер Киевской области сотрудники спецподразделения ГУР МО Украины ликвидировали колонну росгвардейцев. В документах, которые россияне оставили в разбитом транспорте, содержится перечень оружия и военного снаряжения. Об этом сообщает Главное разведывательное управление МО Украины.

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Все это, по мнению авторов публикации, служит очередным подтверждением намерений российских военных убивать украинский народ на занятых ими территориях.

[ + – ] Оружие россиян [ + – ] Оружие россиян [ + – ] Оружие россиян [ + – ] Оружие россиян

Российские военные из 748 отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии (в/ч 6912, г. Хабаровск) проводили "демилитаризацию" и "денацификацию" украинских городов в Киевской области с применением автоматического оружия и тяжелых пулеметов.

Какое стрелковое оружие на вооружении российских войск в Украине?

Некоторых единиц оружия было больше ста. Среди прочего, в списке содержится следующее:

Пистолет Макарова ПМ,

Автоматический пистолет Стычкина АПС

Пистолет Glock-17

Карабин с коробчатым магазином КС-К

Пистолет бесствольный ПБ4СП

Пистолет-пулемет ПП-19-01 исп. 20 "Витязь-СН"

Автомат Калашникова модернизированный

Автомат Калашникова модернизированный АК74 РМО

Автомат АК-105

Автомат АК-200

Автомат АК-205

Автомат АК-103

Автомат специальный АС "Вал"

Малогабаритный автомат СР.3М

Снайперская винтовка Драгунова СВД

Снайперская винтовка Драгунова СВДС со складывающимся прикладом

Снайперская винтовка СВ-98

Снайперская винтовка "Винторез"

Ручной пулемет Калашникова ПКМ

Ручной пулемет Калашникова РПК74

Пулемет Калашникова "Печенег"

"Очевидно "братский" русский народ намеревался повторить "подвиги" гитлеровских войск в Бабьем Яру", — говорится в публикации.

Трофейное оружие уже передано в подразделения ВСУ на востоке и юге Украины, а документы станут очередным доказательством военных преступлений РФ в международных судах.

Ранее Фокус сообщал, что в Бородянке Киевской области местные жители были заживо похоронены под ударами авиабомб. Тех, кто пытался вытаскивать людей из-под завалов, расстреливали.