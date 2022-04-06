Для геноциду українців під Києвом застосовувався весь арсенал зброї — ГУР Міноборони (фото)
У розбитій російській техніці знайдено перелік зброї і військового спорядження: автомати, кулемети, снайперські гвинтівки — лише 130 найменувань.
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Неподалік населеного пункту Димер Київської області співробітники спецпідрозділу ГУР МО України ліквідували колону росгвардійців. У документах, які росіяни залишили у розбитому транспорті, міститься перелік зброї та військового спорядження. Про це повідомляє Головне розвідувальне управління МО України.
Усе це, на думку авторів публікації, є черговим підтвердженням намірів російських військових убивати український народ на зайнятих ними територіях.
Російські військові із 748 окремого батальйону оперативного призначення Росгвардії (в/ч 6912, м. Хабаровськ) проводили "демілітаризацію" і "денацифікацію" українських міст у Київській області із застосуванням автоматичної зброї і важких кулеметів.
Яка стрілецька зброя на озброєнні російських військ в Україні?
Деяких одиниць зброї було понад сто. Серед іншого, у списку міститься таке:
- Пістолет Макарова ПМ;
- Автоматичний пістолет Стєчкіна АПС;
- Пістолет Glock-17;
- Карабін із коробчатим магазином КС-К;
- Пістолет безствольний ПБ4СП;
- Пістолет-кулемет ПП-19-01 ісп. 20 "Вітязь-СН";
- Автомат Калашнікова модернізований;
- Автомат Калашнікова модернізований АК74 РМО;
- Автомат АК-105;
- Автомат АК-200;
- Автомат АК-205;
- Автомат АК-103;
- Автомат спеціальний АС "Вал";
- Малогабаритний автомат СР.3М;
- Снайперська гвинтівка Драгунова СГД;
- Снайперська гвинтівка Драгунова СГДС зі складним прикладом;
- Снайперська гвинтівка СГ-98;
- Снайперська гвинтівка "Гвинторіз";
- Ручний кулемет Калашнікова ПКМ;
- Ручний кулемет Калашнікова РПК74;
- Кулемет Калашнікова "Печеніг".
"Очевидно "братський" російський народ мав намір повторити "подвиги" гітлерівських військ у Бабиному Яру", — йдеться у публікації.
Трофейну зброю уже передано до підрозділів ЗСУ на сході та півдні України, а документи стануть черговим доказом воєнних злочинів РФ у міжнародних судах.
Раніше Фокус повідомляв, що в Бородянці Київської області місцевих жителів було заживо поховано під ударами авіабомб. Тих, хто намагався витягувати людей з-під завалів, розстрілювали.