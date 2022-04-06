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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Для геноциду українців під Києвом застосовувався весь арсенал зброї — ГУР Міноборони (фото)

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Російські військові зі зброєю
Фото: Sky Sport | Російські військові зі зброєю

У розбитій російській техніці знайдено перелік зброї і військового спорядження: автомати, кулемети, снайперські гвинтівки — лише 130 найменувань.

Неподалік населеного пункту Димер Київської області співробітники спецпідрозділу ГУР МО України ліквідували колону росгвардійців. У документах, які росіяни залишили у розбитому транспорті, міститься перелік зброї та військового спорядження. Про це повідомляє Головне розвідувальне управління МО України.

Усе це, на думку авторів публікації, є черговим підтвердженням намірів російських військових убивати український народ на зайнятих ними територіях.

Зброя росіян
Зброя росіян
Зброя росіян
Зброя росіян
Зброя росіян
Зброя росіян
Зброя росіян
Зброя росіян
Зброя росіян
Зброя росіян
Зброя росіян
Зброя росіян

Російські військові із 748 окремого батальйону оперативного призначення Росгвардії (в/ч 6912, м. Хабаровськ) проводили "демілітаризацію" і "денацифікацію" українських міст у Київській області із застосуванням автоматичної зброї і важких кулеметів.

Яка стрілецька зброя на озброєнні російських військ в Україні?

Деяких одиниць зброї було понад сто. Серед іншого, у списку міститься таке:

  • Пістолет Макарова ПМ;
  • Автоматичний пістолет Стєчкіна АПС;
  • Пістолет Glock-17;
  • Карабін із коробчатим магазином КС-К;
  • Пістолет безствольний ПБ4СП;
  • Пістолет-кулемет ПП-19-01 ісп. 20 "Вітязь-СН";
  • Автомат Калашнікова модернізований;
  • Автомат Калашнікова модернізований АК74 РМО;
  • Автомат АК-105;
  • Автомат АК-200;
  • Автомат АК-205;
  • Автомат АК-103;
  • Автомат спеціальний АС "Вал";
  • Малогабаритний автомат СР.3М;
  • Снайперська гвинтівка Драгунова СГД;
  • Снайперська гвинтівка Драгунова СГДС зі складним прикладом;
  • Снайперська гвинтівка СГ-98;
  • Снайперська гвинтівка "Гвинторіз";
  • Ручний кулемет Калашнікова ПКМ;
  • Ручний кулемет Калашнікова РПК74;
  • Кулемет Калашнікова "Печеніг".

"Очевидно "братський" російський народ мав намір повторити "подвиги" гітлерівських військ у Бабиному Яру", — йдеться у публікації.

Трофейну зброю уже передано до підрозділів ЗСУ на сході та півдні України, а документи стануть черговим доказом воєнних злочинів РФ у міжнародних судах.

Раніше Фокус повідомляв, що в Бородянці Київської області місцевих жителів було заживо поховано під ударами авіабомб. Тих, хто намагався витягувати людей з-під завалів, розстрілювали.