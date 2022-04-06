Для геноциду українців під Києвом застосовувався весь арсенал зброї — ГУР Міноборони (фото)

У розбитій російській техніці знайдено перелік зброї і військового спорядження: автомати, кулемети, снайперські гвинтівки — лише 130 найменувань.

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Неподалік населеного пункту Димер Київської області співробітники спецпідрозділу ГУР МО України ліквідували колону росгвардійців. У документах, які росіяни залишили у розбитому транспорті, міститься перелік зброї та військового спорядження. Про це повідомляє Головне розвідувальне управління МО України.

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Усе це, на думку авторів публікації, є черговим підтвердженням намірів російських військових убивати український народ на зайнятих ними територіях.

[ + – ] Зброя росіян [ + – ] Зброя росіян [ + – ] Зброя росіян [ + – ] Зброя росіян

Російські військові із 748 окремого батальйону оперативного призначення Росгвардії (в/ч 6912, м. Хабаровськ) проводили "демілітаризацію" і "денацифікацію" українських міст у Київській області із застосуванням автоматичної зброї і важких кулеметів.

Яка стрілецька зброя на озброєнні російських військ в Україні?

Деяких одиниць зброї було понад сто. Серед іншого, у списку міститься таке:

Пістолет Макарова ПМ;

Автоматичний пістолет Стєчкіна АПС;

Пістолет Glock-17;

Карабін із коробчатим магазином КС-К;

Пістолет безствольний ПБ4СП;

Пістолет-кулемет ПП-19-01 ісп. 20 "Вітязь-СН";

Автомат Калашнікова модернізований;

Автомат Калашнікова модернізований АК74 РМО;

Автомат АК-105;

Автомат АК-200;

Автомат АК-205;

Автомат АК-103;

Автомат спеціальний АС "Вал";

Малогабаритний автомат СР.3М;

Снайперська гвинтівка Драгунова СГД;

Снайперська гвинтівка Драгунова СГДС зі складним прикладом;

Снайперська гвинтівка СГ-98;

Снайперська гвинтівка "Гвинторіз";

Ручний кулемет Калашнікова ПКМ;

Ручний кулемет Калашнікова РПК74;

Кулемет Калашнікова "Печеніг".

"Очевидно "братський" російський народ мав намір повторити "подвиги" гітлерівських військ у Бабиному Яру", — йдеться у публікації.

Трофейну зброю уже передано до підрозділів ЗСУ на сході та півдні України, а документи стануть черговим доказом воєнних злочинів РФ у міжнародних судах.

Раніше Фокус повідомляв, що в Бородянці Київської області місцевих жителів було заживо поховано під ударами авіабомб. Тих, хто намагався витягувати людей з-під завалів, розстрілювали.