"Россияне хотят войны. Путин реализовал это их желание", — глава Николаевской ОВА Виталий Ким

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким проявил железный характер в российско-украинскую войну. В сегодняшнем интервью Дмитрию Гордону он рассказал, о том, что у россиян в крови желание воевать и Путин реализовал это желание. Ким также поделился рецептом как сохранять спокойствие на этой войне.

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Тактика россиян сегодня

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1 мин. 02 сек. "Россияне передислоцируются. Заживляют раны. Окапываются, боятся. Они подло воюют – сейчас сидят в окопах, сс*ут — ждут, когда мы на них будем нападать".

Ракетная атака на здание ОГА в Николаеве

2 мин. 54 сек. "Я не был в здании Николаевского ОГА в момент атаки. Но ракета пролетела надо мной. Там должно было быть гораздо меньше людей — суд должен был переехать неделю назад".

О зависти

5 мин. 01 сек. "Когда россияне заехали сюда, увидел асфальт в селах, плазм в домах — у них вспыхнула к нам классовая ненависть. Они в шоке".

О разрушениях

6 мин. 50 сек. "Не сказал бы, что в Николаеве большие разрушения. Самое большое разрушение — это ОГА. Есть разрушения больниц, школ, в казарму попали".

О желании войны россиянами

9 мин. 10 сек. "От россиян я ожидал более развитого сознания, что больший процент думает, более интеллигентные или образованные. Но у меня сложилось ощущение, что россиянам эта война в кайф. Им хочется воевать. Доказывать, что они страшные и сильные. Россиянам это надо было тоже, а Путин этот только транслировал это их желание, реализовал. Недаром говорят, что каждый народ заслуживает своего правителя. После общения с ними, после того, что я вижу по перехватам. К сожалению, россияне хотят этой войны. Крови чужой, захвата чужой территории. Это Орде, как татаро-монгольскому иго, в крови у них осталось все это счастье: захватить чужие территории, кого-то изнасиловать, убить, забрать чужое.

О своем характере

17 мин. 45 сек. "Мое спокойствие — это здоровый пофигизм. Это часть восточной культуры, которая говорит, что ты должен быть сбалансирован в любой ситуации. И часть — от спорта, если ты выходишь на эмоциях на ринг — ты проиграешь. Холодный ум лучше: незачем заботиться о вещах, на которые не можешь повлиять".