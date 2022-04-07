"Росіяни хочуть війни. Путін реалізував це їхнє бажання", — голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім виявив залізний характер у російсько-українській війні. У сьогоднішньому інтерв'ю Дмитру Гордону він розповів, що в росіян у крові бажання воювати, і Путін реалізував це бажання. Кім також поділився рецептом, як зберігати спокій на цій війні.

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Тактика росіян сьогодні

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1 хв. 02 сек. "Росіяни передислокуються. Загоюються рани. Окопуються, бояться. Вони підло воюють — зараз сидять в окопах, с*ють — чекають, коли ми на них нападатимемо".

Ракетна атака на будівлю ОДА в Миколаєві

2 хв. 54 сек. "Я не був у будівлі Миколаївської ОДА в момент атаки. Але ракета пролетіла наді мною. Там мало бути набагато менше людей — суд мав переїхати тиждень тому".

Про заздрість

5 хв. 01 сек. "Коли росіяни заїхали сюди, побачив асфальт у селах, плазми в будинках — у них спалахнула до нас класова ненависть. Вони шоковані".

Про руйнування

6 хв. 50 сек. "Не сказав би, що в Миколаєві великі руйнування. Найбільша руйнація — це ОДА. Є руйнування лікарень, шкіл, у казарму потрапили".

Про бажання війни росіянами

9 хв. 10 сек. "Від росіян я очікував розвиненішої свідомості, що більший відсоток думає, більш інтелігентні чи освічені. Але в мене склалося відчуття, що росіянам ця війна в кайф. Їм хочеться воювати. Доводити, що вони страшні та сильні. Росіянам це треба було також, а Путін цей тільки транслював це їхнє бажання, реалізував… Недарма кажуть, що кожен народ заслуговує на свого правителя… Після спілкування з ними, після того, що я бачу за перехопленнями… На жаль, росіяни хочуть цієї війни… Крові чужої, захоплення чужої території. Це орда, як татаро-монгольське ярмо, у крові в них залишилося все це щастя: захопити чужі території, когось зґвалтувати, вбити, забрати чуже".

Про свій характер

17 хв. 45 сек. "Мій спокій — це здоровий пофігізм. Це частина східної культури, яка каже, що ти маєш бути збалансований у будь-якій ситуації. І частина — від спорту, якщо ти виходиш на емоціях на ринг — ти програєш. Холодний розум краще: нема чого піклуватися про речі, на які не можеш уплинути".