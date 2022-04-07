"Боль, печаль, злость". Режиссер Ахтем Сейтаблаев выложил видео разрушенной Бородянки

Известный украинский режиссер крымско-татарского происхождения Ахтем Сейтаблаев показал кадры разрушенной Бородянки, куда он вошел как освободитель.

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Известный украинский режиссер Ахтем Сейтаблаев ("Киборги", "Захар Беркут"), который с первых дней войны ушел служить в ВСУ, выложил видео села Бородянки (Киевская область), куда он вошел как освободитель. На кадрах Ахтема, записанных под щемящую крымско-татарскую мелодию, видны разрушенные и сожженные девятиэтажки в центре местечка. Степень его разрушения сопоставима с Бучей.

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Ахтем написал в своей профиле в Facebook проникновенные слова: "Бородянка… вчера. Красноречивее разрушенных домов этого города, глаза людей которых мы встречали… Боль, печаль, злость, но вместе с тем Жизнь. Верю, что Бородянка, как и другие украинские города и поселки, возродится и будет жить. Аминь P.S. А Крым — это Украина".