RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Біль, сум, злість". Режисер Ахтем Сеїтаблаєв виклав відео зруйнованої Бородянки

Костянтин Рильов
577
Зруйнована Бородянка під час окупації ЗС РФ
Зруйнована Бородянка під час окупації ЗС РФ

Відомий український режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеїтаблаєв показав кадри зруйнованої Бородянки, куди він увійшов як визволитель.

Відомий український режисер Ахтем Сеїтаблаєв ("Кіборги", "Захар Беркут"), який із перших днів війни пішов служити у ЗСУ, виклав відео села Бородянки (Київська область), куди він увійшов як визволитель. На кадрах Ахтема, записаних під щемливу кримськотатарську мелодію, видно зруйновані та спалені дев'ятиповерхівки в центрі містечка. Ступінь його руйнування можна порівняти з Бучею.

Ахтем написав у своєму профілі у Facebook проникливі слова: "Бородянка… вчора. Промовистіше за зруйновані будинки цього міста, очі людей яких ми зустрічали… Біль, сум, злість, але разом з тим Життя. Вірю, що Бородянка, як і інші українські міста і селища, відродиться і житиме. Амінь PS. А Крим — це Україна".

Режисер Ахтем Сейтаблаєв виклав відео зруйнованої Бородянки