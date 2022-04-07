"Біль, сум, злість". Режисер Ахтем Сеїтаблаєв виклав відео зруйнованої Бородянки

Відомий український режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеїтаблаєв показав кадри зруйнованої Бородянки, куди він увійшов як визволитель.

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Відомий український режисер Ахтем Сеїтаблаєв ("Кіборги", "Захар Беркут"), який із перших днів війни пішов служити у ЗСУ, виклав відео села Бородянки (Київська область), куди він увійшов як визволитель. На кадрах Ахтема, записаних під щемливу кримськотатарську мелодію, видно зруйновані та спалені дев'ятиповерхівки в центрі містечка. Ступінь його руйнування можна порівняти з Бучею.

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Ахтем написав у своєму профілі у Facebook проникливі слова: "Бородянка… вчора. Промовистіше за зруйновані будинки цього міста, очі людей яких ми зустрічали… Біль, сум, злість, але разом з тим Життя. Вірю, що Бородянка, як і інші українські міста і селища, відродиться і житиме. Амінь PS. А Крим — це Україна".