"Кости есть — мясо нарастет": военные РФ готовы калечить себя, чтобы не воевать в Украине (видео)

В перехваченном украинскими спецслужбами разговоре оккупант жалуется матери, что не хочет идти в атаку, в связи с чем готов покалечить себе ногу. И добавляет, что ненавидит Путина и Шойгу.

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СБУ опубликовала запись, заявленную как разговор российского военного из Украины с его матерью. Если верить этим заявлениям, большинство российских военных мечтают только о том, чтобы вернуться домой живыми. Запись телефонного звонка опубликована на YouTube канале СБУ.

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Предполагаемый российский военнослужащий готов пойти даже на членовредительство, лишь бы остаться в живых. Его мать, очевидно, соглашается. "Кости есть — мясо нарастет", — говорит она.

"У меня такие мысли, что если пустят на второй круг, я себя просто по ноге, чтобы она распухла, и я ходить не мог. Все, идите нафиг", — говорит мужской голос на записи в ответ на слова женщины, которая недовольна тем, что российское Минобороны не придерживалось ни одного из пунктов контрактного соглашения с военнослужащим. Она советует своему сыну разорвать контракт сразу по возвращении из Украины.

"40 дней под обстрелами не выдерживают даже здоровые мужики", — протестует женщина против того, что ее ребенок длительное время находится в зоне опасности.

"Им пофиг, — вторит ей военнослужащий из РФ. — Они уроды. Путин — го***н конченный. Я его ненавижу. И Шойгу".

Ранее Фокус сообщал, что каждый пятый погибший в Украине россиянин был офицером. Официальные российские источники назвали имена 1 083 погибших в Украине российских военных.