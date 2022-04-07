"Кістки є — м'ясо наросте": військові РФ готові калічити себе, щоб не воювати в Україні (відео)

У перехопленій українськими спецслужбами розмові окупант скаржиться матері, що не хоче йти в атаку, тому готовий покалічити собі ногу. І додає, що ненавидить Путіна та Шойгу.

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СБУ опублікувала запис, заявлений як розмову російського військового з України з його матір'ю. Якщо вірити цим заявам, більшість російських військових мріють лише про те, щоб повернутися додому живими. Запис телефонного дзвінка опубліковано на YouTube каналі СБУ.

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Можливий російський військовослужбовець готовий піти навіть на членоушкодження, аби залишитися живими. Його мати, очевидно, погоджується. "Кістки є — м'ясо наросте", — каже вона.

"У мене такі думки, що якщо пустять на друге коло, я себе просто по нозі, щоб вона розпухла, і я ходити не міг. Все, йдіть нафіг", — каже чоловічий голос на записі у відповідь на слова жінки, яка незадоволена тим, що російське Міноборони не дотримувалося жодного з пунктів контрактної угоди з військовослужбовцем. Вона радить своєму синові розірвати контракт одразу після повернення з України.

"40 днів під обстрілами не витримують навіть здорові мужики", — протестує жінка проти того, що її дитина тривалий час перебуває в зоні небезпеки.

"Їм пофіг, — вторить їй військовослужбовець з РФ. — Вони виродки. Путін — го***н кончений. Я його ненавиджу. І Шойгу".

Раніше Фокус повідомляв, що кожен п'ятий загиблий в Україні росіянин був офіцером. Офіційні російські джерела назвали імена 1083 загиблих в Україні російських військових.