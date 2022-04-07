"Кістки є — м'ясо наросте": військові РФ готові калічити себе, щоб не воювати в Україні (відео)
У перехопленій українськими спецслужбами розмові окупант скаржиться матері, що не хоче йти в атаку, тому готовий покалічити собі ногу. І додає, що ненавидить Путіна та Шойгу.
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СБУ опублікувала запис, заявлений як розмову російського військового з України з його матір'ю. Якщо вірити цим заявам, більшість російських військових мріють лише про те, щоб повернутися додому живими. Запис телефонного дзвінка опубліковано на YouTube каналі СБУ.
Можливий російський військовослужбовець готовий піти навіть на членоушкодження, аби залишитися живими. Його мати, очевидно, погоджується. "Кістки є — м'ясо наросте", — каже вона.
"У мене такі думки, що якщо пустять на друге коло, я себе просто по нозі, щоб вона розпухла, і я ходити не міг. Все, йдіть нафіг", — каже чоловічий голос на записі у відповідь на слова жінки, яка незадоволена тим, що російське Міноборони не дотримувалося жодного з пунктів контрактної угоди з військовослужбовцем. Вона радить своєму синові розірвати контракт одразу після повернення з України.
"40 днів під обстрілами не витримують навіть здорові мужики", — протестує жінка проти того, що її дитина тривалий час перебуває в зоні небезпеки.
"Їм пофіг, — вторить їй військовослужбовець з РФ. — Вони виродки. Путін — го***н кончений. Я його ненавиджу. І Шойгу".
Раніше Фокус повідомляв, що кожен п'ятий загиблий в Україні росіянин був офіцером. Офіційні російські джерела назвали імена 1083 загиблих в Україні російських військових.