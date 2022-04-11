Война с Россией продлится до 2035 года, — Арестович

Советник главы ОП назвал Украину новым Израилем, где регулярные столкновения будут происходить каждые 2-5 лет, а крупные конфликты — каждые 7-8 лет.

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Российско-украинская война может затянуться до 2035 года. По меньшей мере на протяжении последующих 13 лет "гарантированы" регулярные боестолкновения. Об этом сказал советник главы ОП Алексей Арестович. Запись интервью опубликована на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина.

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[ + – ] Арестович о сроках войны с Россией с 32:41.

Арестович сравнивает текущее положение, в котором оказалась Украина, с арабо-израильским конфликтом, когда понадобилось пять войн, чтобы противник понял, что нужно искать другие методы разрешения проблемы.

"Так будет и у нас. Не знаю, понадобится ли пять, но несколько военных столкновений к 2035 году гарантированы. Это означает по столкновению каждые два, а возможно пять лет. И большие столкновения каждые семь-восемь лет", — прогнозирует эксперт.

Арестович советует гражданам, которые не готовы к такому развитию событий, временно выехать из страны. По словам советника главы ОП, Украина — новый Израиль, но масштабы украинской войны страшнее и разрушительнее. При этом Арестович не планирует вывозить из страны свою семью.

"Мои все здесь и будут здесь, а кто не готов — есть теплая Испания, и многие другие страны. Езжайте туда, если вы не готовы", — посоветовал Арестович соотечественникам.

Если российская армия оккупирует всю территорию Донбасса, ВСУ будут бороться с противником до конца — отсюда потенциально огромные человеческие жертвы и экономические потери.

Ранее Фокус сообщал, что от российской агрессии в Украине погибли уже 1 793 мирных жителя, еще 2 439 человека получили ранения.