Війна з Росією триватиме до 2035 року, — Арестович

Радник глави ОП назвав Україну новим Ізраїлем, де регулярні зіткнення відбуватимуться кожні 2-5 років, а великі конфлікти кожні 7-8 років.

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Російсько-українська війна може затягтися до 2035 року. Щонайменше протягом наступних 13 років "гарантовані" регулярні бойові зіткнення. Про це сказав радник голови ОП Олексій Арестович. Запис інтерв'ю опубліковано на YouTube-каналі журналіста Марка Фейгіна.

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[ + – ] Арестович про терміни війни із Росією з 32:41.

Арестович порівнює поточне становище, в якому опинилася Україна, з арабо-ізраїльським конфліктом, коли знадобилося п'ять воєн, аби супротивник зрозумів, що треба шукати інші методи вирішення проблеми.

"Так буде і в нас. Не знаю, чи знадобиться п'ять, але кілька військових зіткнень до 2035 року гарантовані. Це означає по зіткненню кожні два, а можливо, п'ять років. І великі зіткнення кожні сім-вісім років", — прогнозує експерт.

Арестович радить громадянам, які не готові до такого розвитку подій, тимчасово виїхати з країни. За словами радника голови ОП, Україна — новий Ізраїль, але масштаби української війни страшніші та руйнівніші. При цьому Арестович не планує вивозити з країни свою сім'ю.

"Мої всі тут і будуть тут, а хто не готовий — є тепла Іспанія, та багато інших країн. Їдьте туди, якщо ви не готові", — порадив Арестович співвітчизникам.

Якщо російська армія окупує всю територію Донбасу, ЗСУ боротиметься із супротивником до кінця — звідси потенційно величезні людські жертви й економічні втрати.

Раніше Фокус повідомляв, що від російської агресії в Україні загинули вже 1 793 мирних жителів, ще 2 439 людей отримали поранення.