UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

ВС РФ обстреляли еще одну ж/д станцию — УЗ меняет график 17 поездов

1459
В центральной Украине обстреляли железную дорогу.
Фото: Слово и Дело | В центральной Украине обстреляли железную дорогу.

Инцидент произошел ночью в центральной части страны. Обошлось без жертв среди пассажиров и железнодорожников.

В ночь на 13 апреля войска РФ обстреляли железнодорожную станцию в центральном регионе Украины, из-за чего пришлось менять график движения для 17 пассажирских поездов. Об этом сообщил руководитель Укрзализници Александр Камышин в своем Telegram-канале.

"Сегодня ночью российские войска обстреляли железнодорожную станцию в центральной Украине", — отметил Камышин, добавив, что по соображениям безопасности пришлось изменить маршрут движения 17 пассажирских поездов.

Напомним, что, по данным Пентагона, удар по вокзалу в Краматорске был нанесен ракетой "Точка-У". В результате погибли десятки мирных жителей, которые собрались для эвакуации, среди них есть дети.

Ранее Фокус сообщал, что российские войска обстреляли ключевой участок железной дороги под Изюмом, в результате чего были эвакуационные поезда оказались заблокированными.