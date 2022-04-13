ВС РФ обстреляли еще одну ж/д станцию — УЗ меняет график 17 поездов

Инцидент произошел ночью в центральной части страны. Обошлось без жертв среди пассажиров и железнодорожников.

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В ночь на 13 апреля войска РФ обстреляли железнодорожную станцию в центральном регионе Украины, из-за чего пришлось менять график движения для 17 пассажирских поездов. Об этом сообщил руководитель Укрзализници Александр Камышин в своем Telegram-канале.

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"Сегодня ночью российские войска обстреляли железнодорожную станцию в центральной Украине", — отметил Камышин, добавив, что по соображениям безопасности пришлось изменить маршрут движения 17 пассажирских поездов.

Напомним, что, по данным Пентагона, удар по вокзалу в Краматорске был нанесен ракетой "Точка-У". В результате погибли десятки мирных жителей, которые собрались для эвакуации, среди них есть дети.

Ранее Фокус сообщал, что российские войска обстреляли ключевой участок железной дороги под Изюмом, в результате чего были эвакуационные поезда оказались заблокированными.