ЗС РФ обстріляли ще одну залізничну станцію — УЗ змінює графік 17 поїздів

Інцидент стався вночі в центральній частині країни. Обійшлося без жертв серед пасажирів і залізничників.

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У ніч проти 13 квітня війська РФ обстріляли залізничну станцію в центральному регіоні України, через що довелося змінювати графік руху для 17 пасажирських поїздів. Про це повідомив керівник Укрзалізниці Олександр Камишин у своєму Telegram-каналі.

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"Сьогодні вночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центральній Україні", — зазначив Камишин, додавши, що з міркувань безпеки довелося змінити маршрут руху 17 пасажирських поїздів.

Нагадаємо, що, за даними Пентагону, удару по вокзалу в Краматорську було завдано ракетою "Точка-У". Внаслідок цього загинули десятки мирних жителів, які зібралися для евакуації, серед них є діти.

Раніше Фокус повідомляв, що російські війська обстріляли ключову ділянку залізниці під Ізюмом, унаслідок чого евакуаційні поїзди виявилися заблокованими.