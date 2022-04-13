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Военный Фокус Российско-украинская война

Колонна российской техники движется на восток Украины — снимки Maxar

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российская техника,
Фото: Maxar Technologies | Движение российской техники.

Спутниковые снимки подтверждают, что Россия продолжает концентрировать технику и готовится к наступлению.

Американская компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки, на которых видно, что российская техника продолжает движение в Белгородской области вблизи населенных пунктов Солоты и Валуйки по дороге, которая ведет к пограничной с Украиной территорией. Об этом сообщатся в Twitter компании Maxar Technologies.

войска рф, Движение российской техники,
Движение российской техники.
войска рф, Движение российской техники,
Движение российской техники.
войска рф, Движение российской техники,
Движение российской техники.
войска рф, Движение российской техники,
войска рф, Движение российской техники,
войска рф, Движение российской техники,

"Военная техника была видна вдоль трассы 14к-34 и коридора, ведущего из Солоти и Валуйки, на западе РФ", — говорится в сообщении. Данные датируются 11 апреля.

Накануне журналисты CNN сообщали, что колонна российских войск направляется в сторону Донбасса. Данные геолокации указывают на то, что многочисленную технику направляют в сторону северо-запада, к подконтрольной ВСУ территории Донбасса.

Ранее Фокус сообщал, что Maxar Technologies опубликовали снимки 12-километровой колонны ВС РФ под Харьковом. Колонна шла в сторону Изюма через поселок Великий Бурлук.