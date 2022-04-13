Колонна российской техники движется на восток Украины — снимки Maxar

Спутниковые снимки подтверждают, что Россия продолжает концентрировать технику и готовится к наступлению.

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Американская компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки, на которых видно, что российская техника продолжает движение в Белгородской области вблизи населенных пунктов Солоты и Валуйки по дороге, которая ведет к пограничной с Украиной территорией. Об этом сообщатся в Twitter компании Maxar Technologies.

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[ + – ] Движение российской техники. [ + – ] Движение российской техники. [ + – ] Движение российской техники.

"Военная техника была видна вдоль трассы 14к-34 и коридора, ведущего из Солоти и Валуйки, на западе РФ", — говорится в сообщении. Данные датируются 11 апреля.

Накануне журналисты CNN сообщали, что колонна российских войск направляется в сторону Донбасса. Данные геолокации указывают на то, что многочисленную технику направляют в сторону северо-запада, к подконтрольной ВСУ территории Донбасса.

Ранее Фокус сообщал, что Maxar Technologies опубликовали снимки 12-километровой колонны ВС РФ под Харьковом. Колонна шла в сторону Изюма через поселок Великий Бурлук.