Колона російської техніки рухається на схід України

Супутникові знімки підтверджують, що Росія продовжує концентрувати техніку та готується до наступу.

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Американська компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки, на яких видно, що російська техніка продовжує рух у Білгородській області поблизу населених пунктів Солоти та Валуйки дорогою, що веде до прикордонної з Україною території. Про це повідомляє у Twitter компанії Maxar Technologies.

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[ + – ] Рух російської техніки [ + – ] Рух російської техніки [ + – ] Рух російської техніки

"Військова техніка була видна вздовж траси 14к-34 і коридору, що веде з Солоті та Валуйки, на заході РФ", — ідеться в повідомленні. Дані датуються 11 квітня.

Напередодні журналісти CNN повідомляли, що колона російських військ прямує в бік Донбасу. Дані геолокації вказують на те, що численну техніку спрямовують у бік північного заходу до підконтрольної ЗСУ території Донбасу.

Раніше Фокус повідомляв, що Maxar Technologies опублікували знімки 12-кілометрової колони ЗС РФ під Харковом. Колона йшла в бік Ізюма через селище Великий Бурлук.