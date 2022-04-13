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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Колона російської техніки рухається на схід України

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російська техніка,
Фото: Maxar Technologies | Рух російської техніки

Супутникові знімки підтверджують, що Росія продовжує концентрувати техніку та готується до наступу.

Американська компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки, на яких видно, що російська техніка продовжує рух у Білгородській області поблизу населених пунктів Солоти та Валуйки дорогою, що веде до прикордонної з Україною території. Про це повідомляє у Twitter компанії Maxar Technologies.

Рух російської техніки
Рух російської техніки
Рух російської техніки
Рух російської техніки
Рух російської техніки
Рух російської техніки
Рух російської техніки
Рух російської техніки
Рух російської техніки

"Військова техніка була видна вздовж траси 14к-34 і коридору, що веде з Солоті та Валуйки, на заході РФ", — ідеться в повідомленні. Дані датуються 11 квітня.

Напередодні журналісти CNN повідомляли, що колона російських військ прямує в бік Донбасу. Дані геолокації вказують на те, що численну техніку спрямовують у бік північного заходу до підконтрольної ЗСУ території Донбасу.

Раніше Фокус повідомляв, що Maxar Technologies опублікували знімки 12-кілометрової колони ЗС РФ під Харковом. Колона йшла в бік Ізюма через селище Великий Бурлук.