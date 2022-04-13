Колона російської техніки рухається на схід України
Супутникові знімки підтверджують, що Росія продовжує концентрувати техніку та готується до наступу.
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Американська компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки, на яких видно, що російська техніка продовжує рух у Білгородській області поблизу населених пунктів Солоти та Валуйки дорогою, що веде до прикордонної з Україною території. Про це повідомляє у Twitter компанії Maxar Technologies.
"Військова техніка була видна вздовж траси 14к-34 і коридору, що веде з Солоті та Валуйки, на заході РФ", — ідеться в повідомленні. Дані датуються 11 квітня.
Напередодні журналісти CNN повідомляли, що колона російських військ прямує в бік Донбасу. Дані геолокації вказують на те, що численну техніку спрямовують у бік північного заходу до підконтрольної ЗСУ території Донбасу.
Раніше Фокус повідомляв, що Maxar Technologies опублікували знімки 12-кілометрової колони ЗС РФ під Харковом. Колона йшла в бік Ізюма через селище Великий Бурлук.