Супутник Maxar Technologies зафіксував 12-кілометрову колону російських військ під Харковом

Конвой рухався на південь через Великий Бурлук.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Американський супутник компанії Maxar Technologies зафіксував рух 12-кілометрової колони (вісім миль) російської військової техніки зі 100 машин 8 квітня 2022. Про це повідомляє CNN.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Зазначається, що конвой рухався на південь, у сторону Ізюма, через смт Великий Бурлук (недалеко від кордону України з РФ) Харківської області.

Maxar зафіксував російські броньовані машини, вантажівки з буксируваною артилерією та допоміжним обладнанням.

[ + – ] Супутник зафіксував 12-кілометрову колону російських військ під Харковом Фото: Maxar Technologies [ + – ] Супутник зафіксував 12-кілометрову колону російських військ під Харковом

Нагадаємо, після відступу російських військ з Київської області українська розвідка зазначала, що окупанти планують перегрупуватися та направити свої сили в сторону Харкова. Мешканців східних та південних регіонів України просять негайно евакуюватися в більш безпечні місця.

Також Фокус писав про те, що в Харкові російські військові почали скидати бомби на парашутах. Влада міста закликає не наближатися до невідомих предметів, зокрема парашутів, та викликати поліцію або ДСНС.