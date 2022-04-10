Супутник Maxar Technologies зафіксував 12-кілометрову колону російських військ під Харковом
Конвой рухався на південь через Великий Бурлук.
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Американський супутник компанії Maxar Technologies зафіксував рух 12-кілометрової колони (вісім миль) російської військової техніки зі 100 машин 8 квітня 2022. Про це повідомляє CNN.
Зазначається, що конвой рухався на південь, у сторону Ізюма, через смт Великий Бурлук (недалеко від кордону України з РФ) Харківської області.
Maxar зафіксував російські броньовані машини, вантажівки з буксируваною артилерією та допоміжним обладнанням.
Нагадаємо, після відступу російських військ з Київської області українська розвідка зазначала, що окупанти планують перегрупуватися та направити свої сили в сторону Харкова. Мешканців східних та південних регіонів України просять негайно евакуюватися в більш безпечні місця.
Також Фокус писав про те, що в Харкові російські військові почали скидати бомби на парашутах. Влада міста закликає не наближатися до невідомих предметів, зокрема парашутів, та викликати поліцію або ДСНС.