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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Супутник Maxar Technologies зафіксував 12-кілометрову колону російських військ під Харковом

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супутник зняв 13-кілометрову колону російських військ, колона російських військ під Харковом, супутникові знімки
Фото: Maxar Technologies

Конвой рухався на південь через Великий Бурлук.

Американський супутник компанії Maxar Technologies зафіксував рух 12-кілометрової колони (вісім миль) російської військової техніки зі 100 машин 8 квітня 2022. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що конвой рухався на південь, у сторону Ізюма, через смт Великий Бурлук (недалеко від кордону України з РФ) Харківської області.

Maxar зафіксував російські броньовані машини, вантажівки з буксируваною артилерією та допоміжним обладнанням.

Супутник зафіксував 12-кілометрову колону російських військ під Харковом
Супутник зафіксував 12-кілометрову колону російських військ під Харковом
Фото: Maxar Technologies
Супутник зафіксував 12-кілометрову колону російських військ під Харковом
Супутник зафіксував 12-кілометрову колону російських військ під Харковом
Супутник зафіксував 12-кілометрову колону російських військ під Харковом
Супутник зафіксував 12-кілометрову колону російських військ під Харковом

Нагадаємо, після відступу російських військ з Київської області українська розвідка зазначала, що окупанти планують перегрупуватися та направити свої сили в сторону Харкова. Мешканців східних та південних регіонів України просять негайно евакуюватися в більш безпечні місця.

Також Фокус писав про те, що в Харкові російські військові почали скидати бомби на парашутах. Влада міста закликає не наближатися до невідомих предметів, зокрема парашутів, та викликати поліцію або ДСНС.