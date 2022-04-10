На Харків почали скидати снаряди на парашутах, — мер міста Ігор Терехов

Саме такі снаряди скинули на околиці Харкова напередодні, через що було зруйновано п'ятиповерховий будинок.

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На Харків почали скидати бомби на парашутах. Про це у зверненні до громадян розповів міський голова Ігор Терехов.

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"Усі 45 днів ворог бомбить Харків. Два останні дні разом із мінами, снарядами, "Градами" Харків стикається з бомбардуванням новими видами бомб. Російський агресор спускає їх на парашутах", — розповів мер.

Терехов попередив містян, що наближатися до подібних бомб не можна за жодних обставин. І про них одразу треба повідомляти рятувальникам 101 та 112.

[ + – ] Бомба на парашуті Фото: Соцсети [ + – ] Вирва, що залишилася від розриву подібної бомби Фото: Соцсети

Також мер нагадав, що в нічний час мешканцям Харкова краще перебувати у бомбосховищах або на станціях метро.

Уперше подібні бомби на парашутах були помічені на околицях Харкова 8 квітня, тоді вибухами було зруйновано щонайменше сім приватних будинків. 9 квітня у соцмережах повідомляли про кілька бомб на парашутах у селищі Васищеве на Харківщині.

[ + – ] Бомба на парашуті, скинута на Харків Фото: Суспільне.Харків

Місцеві ЗМІ повідомляли, що бомби на парашутах — це новітня зброя РФ, касетні боєприпаси 9М55К1. Їх може запускати реактивна система залпового вогню "Смерч".

Видання Defense Express пояснило, що парашути використовуються для скидання двох видів снарядів: освітлювальних і касетних. Освітлювальні власними силами ніякої загрози не несуть, а в разі скидання касетних снарядів парашут використовується для того, щоб снаряд "розкидав" окремі суббоєприпаси. Принцип цих суббоєприпасів у тому, що кожен із них має своє індивідуальне наведення — примітивна теплова головка самонаведення, яка має реагувати на тепло бронетехніки. Але практично можуть захопити і цивільні автомобілі.

Також касетні боєприпаси можуть взагалі не мати додаткових систем наведення і просто розлітатися на велику відстань. Район, обстріляний подібними снарядами, дуже небезпечний. Вони можуть не здетонувати під час падіння і розірватися, коли до них наблизяться, або торкнутися. Тому чіпати їх не можна.