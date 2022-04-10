На Харьков начали сбрасывать снаряды на парашютах, — мэр города Игорь Терехов

Именно такие снаряды сбросили на окраины Харькова накануне, из-за чего был разрушен пятиэтажный дом.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

На Харьков начали сбрасывать бомбы на парашютах. Об этом в обращении к гражданам рассказал городской голова Игорь Терехов.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Все 45 дней враг бомбит Харьков. Два последних дня наряду с минами, снарядами, "Градами" Харьков сталкивается с бомбардировкой новыми видами бомб. Российский агрессор спускает их на парашютах", — рассказал мэр.

Терехов предупредил горожан, что приближаться к подобным бомбам нельзя ни при каких обстоятельствах. И о них сразу нужно сообщать спасателям 101 и 112.

[ + – ] Бомба на парашюте Фото: Соцсети [ + – ] Воронка, оставшаяся от разрыва подобной бомбы Фото: Соцсети

Также мэр напомнил, что в ночное время жителям Харькова лучше находится в бомбоубежищах или на станциях метро.

Впервые подобные бомбы на парашютах были замечены на окраинах Харькова 8 апреля, тогда взрывами были разрушены по меньшей мере семь частных домов. 9 апреля в соцсетях сообщали о нескольких бомбах на парашютах в поселке Васищево на Харьковщине.

[ + – ] Бомба на парашюте, сброшенная на Харьков Фото: Суспільне.Харків

Местные СМИ сообщали, что бомбы на парашютах — это новейшее оружие РФ, кассетные боеприпасы 9М55К1. Их может запускать реактивная система залпового огня "Смерч".

Издание Defense Express объяснило, что парашюты используются для сброса двух видов снарядов: осветительных и кассетных. Осветительные сами по себе никакой угрозы не несут, а в случае сброса кассетных снарядов парашют используется для того, чтобы снаряд "разбрасывал" отдельные суб-боеприпасы. Принцип этих суб-боеприпасов в том, что каждый из них имеет свое индивидуальное наведение – примитивная тепловая головка самонаведения, которая должна реагировать на тепло бронетехники. Но на практике могут захватить и гражданские автомобили.

Также кассетные боеприпасы могут вообще не иметь дополнительных систем наведения и просто разлетаться на большое расстояние. Район, обстрелянный подобными снарядами, очень опасен. Они могут не сдетонировать при падении и разорваться, когда к ним приблизятся, или коснуться. Поэтому трогать их нельзя.