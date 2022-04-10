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Военный Фокус Российско-украинская война

На Харьков начали сбрасывать снаряды на парашютах, — мэр города Игорь Терехов

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бомба на парашюте, харьков, харьковская область, бомбежка города
Фото: прес-служба МВС | Терехов: "Харьков сталкивается с бомбардировкой новыми видами бомб"

Именно такие снаряды сбросили на окраины Харькова накануне, из-за чего был разрушен пятиэтажный дом.

На Харьков начали сбрасывать бомбы на парашютах. Об этом в обращении к гражданам рассказал городской голова Игорь Терехов.

"Все 45 дней враг бомбит Харьков. Два последних дня наряду с минами, снарядами, "Градами" Харьков сталкивается с бомбардировкой новыми видами бомб. Российский агрессор спускает их на парашютах", — рассказал мэр.

Терехов предупредил горожан, что приближаться к подобным бомбам нельзя ни при каких обстоятельствах. И о них сразу нужно сообщать спасателям 101 и 112.

бомба на парашюте, харьков, харьковская область, бомбежка города
Бомба на парашюте
Фото: Соцсети
бомба на парашюте, харьков, харьковская область, бомбежка города
Воронка, оставшаяся от разрыва подобной бомбы
Фото: Соцсети

Также мэр напомнил, что в ночное время жителям Харькова лучше находится в бомбоубежищах или на станциях метро.

Впервые подобные бомбы на парашютах были замечены на окраинах Харькова 8 апреля, тогда взрывами были разрушены по меньшей мере семь частных домов. 9 апреля в соцсетях сообщали о нескольких бомбах на парашютах в поселке Васищево на Харьковщине.

бомба на парашюте, харьков, харьковская область, бомбежка города
Бомба на парашюте, сброшенная на Харьков
Фото: Суспільне.Харків

Местные СМИ сообщали, что бомбы на парашютах — это новейшее оружие РФ, кассетные боеприпасы 9М55К1. Их может запускать реактивная система залпового огня "Смерч".

Издание Defense Express объяснило, что парашюты используются для сброса двух видов снарядов: осветительных и кассетных. Осветительные сами по себе никакой угрозы не несут, а в случае сброса кассетных снарядов парашют используется для того, чтобы снаряд "разбрасывал" отдельные суб-боеприпасы. Принцип этих суб-боеприпасов в том, что каждый из них имеет свое индивидуальное наведение – примитивная тепловая головка самонаведения, которая должна реагировать на тепло бронетехники. Но на практике могут захватить и гражданские автомобили.

Также кассетные боеприпасы могут вообще не иметь дополнительных систем наведения и просто разлетаться на большое расстояние. Район, обстрелянный подобными снарядами, очень опасен. Они могут не сдетонировать при падении и разорваться, когда к ним приблизятся, или коснуться. Поэтому трогать их нельзя.