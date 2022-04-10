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Военный Фокус Российско-украинская война

Спутник Maxar Technologies зафиксировал 12-километровую колонну российских войск под Харьковом

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спутник снял 13-километровую колонну русских войск, колонна русских войск под Харьковом, спутниковые снимки
Фото: Maxar Technologies | Снимок Maxar Technologies

Конвой двигался к югу через Великий Бурлук.

Американский спутник компании Maxar Technologies зафиксировал движение 12-километровой колонны (восемь миль) российской военной техники из 100 машин 8 апреля 2022 года. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что конвой двигался на юг в сторону Изюма через поселок Великий Бурлук (недалеко от границы Украины с РФ) Харьковской области.

Maxar зафиксировал российские бронированные машины, грузовики с буксируемой артиллерией и вспомогательным оборудованием.

Спутник, Maxar Technologies
Спутник Maxar Technologies зафиксировал 12-километровую колонну российских войск под Харьковом
Фото: Maxar Technologies
Спутник, Maxar Technologies
Спутник Maxar Technologies зафиксировал 12-километровую колонну российских войск под Харьковом
Спутник, Maxar Technologies
Спутник, Maxar Technologies

Напомним, после отступления российских войск из Киевской области украинская разведка отмечала, что оккупанты планируют перегруппироваться и направить свои силы в сторону Харькова. Жителей восточных и южных регионов Украины просят немедленно эвакуироваться в более безопасные места.

Также Фокус писал о том, что в Харькове российские военные начали сбрасывать бомбы на парашютах. Власти города призывают не приближаться к неизвестным предметам, в частности парашютам, и вызвать полицию или ГСЧС.