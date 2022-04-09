Войска РФ проводят перегруппировку и двигаются в направлении Харькова, — ГУР МО
В ходе общения с журналистами начальник ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что после Харькова оккупанты РФ попытаются взять Мариуполь, после чего могут пойти на Киев.
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Новые данные украинской разведки указывают на то, что сейчас происходит перегруппировка российских войск на востоке Украины. После окончания этого процесса войска РФ планируют двигаться в первую очередь к Харькову, далее попробуют взять Мариуполь и только после этого могут попробовать наступать на Киев. Об этом американскому каналу CNN заявил Начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов.
По его словам, русские войска также проводят перегруппировку в районе Изюма.Чтобы восполнить значительные потери, ВС РФ осуществляют переброску дополнительных сил к российскому Белгороду, откуда осуществляется перемещение подразделений в Харьковскую область.
По словам Буданова, во время войны РФ против Украины проявились слабые стороны нашего противника. Это касается проблем с наступление из-за трудностей в логистике. Также глава Главного управления разведки МО Украины в интервью заявил, что нашей стране нужна серьезная военная поддержка стран-союзников, чтобы у нашей армии была возможно эффективно противостоять армии РФ. Особенно это касается тяжелой артиллерии, зенитно-ракетных комплексов и самолетов.
Как уже писал Фокус, в Пентагоне также считают, что Россия перебрасывает свои подразделения к городам РФ Белгород и Валуйки, чтобы наступать дальше на территорию Украины с северной части Донбасса. В Минобороны США также подтвердили, что удар по железнодорожному вокалу Краматорска нанесли российские войска.
Напоминаем, что в Пентагоне считают, что Москва собирает силы для штурма Донбасса и РФ уже потеряла до 20% военной мощи в войне с Украиной.
Фокус также писал о том, что Украина может купить у Словакии самоходную артиллерийскую установку Zuzana. Словакия готова продать нам 16 боевых машин.