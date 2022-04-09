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Военный Фокус Российско-украинская война

Войска РФ проводят перегруппировку и двигаются в направлении Харькова, — ГУР МО

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Кирилл Буданов
Фото: Министерство обороны Украины | Кирилл Буданов

В ходе общения с журналистами начальник ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что после Харькова оккупанты РФ попытаются взять Мариуполь, после чего могут пойти на Киев.

Новые данные украинской разведки указывают на то, что сейчас происходит перегруппировка российских войск на востоке Украины. После окончания этого процесса войска РФ планируют двигаться в первую очередь к Харькову, далее попробуют взять Мариуполь и только после этого могут попробовать наступать на Киев. Об этом американскому каналу CNN заявил Начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов.

По его словам, русские войска также проводят перегруппировку в районе Изюма.Чтобы восполнить значительные потери, ВС РФ осуществляют переброску дополнительных сил к российскому Белгороду, откуда осуществляется перемещение подразделений в Харьковскую область.

По словам Буданова, во время войны РФ против Украины проявились слабые стороны нашего противника. Это касается проблем с наступление из-за трудностей в логистике. Также глава Главного управления разведки МО Украины в интервью заявил, что нашей стране нужна серьезная военная поддержка стран-союзников, чтобы у нашей армии была возможно эффективно противостоять армии РФ. Особенно это касается тяжелой артиллерии, зенитно-ракетных комплексов и самолетов.

Как уже писал Фокус, в Пентагоне также считают, что Россия перебрасывает свои подразделения к городам РФ Белгород и Валуйки, чтобы наступать дальше на территорию Украины с северной части Донбасса. В Минобороны США также подтвердили, что удар по железнодорожному вокалу Краматорска нанесли российские войска.

Напоминаем, что в Пентагоне считают, что Москва собирает силы для штурма Донбасса и РФ уже потеряла до 20% военной мощи в войне с Украиной.

Фокус также писал о том, что Украина может купить у Словакии самоходную артиллерийскую установку Zuzana. Словакия готова продать нам 16 боевых машин.