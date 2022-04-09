Войска РФ проводят перегруппировку и двигаются в направлении Харькова, — ГУР МО

В ходе общения с журналистами начальник ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что после Харькова оккупанты РФ попытаются взять Мариуполь, после чего могут пойти на Киев.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Новые данные украинской разведки указывают на то, что сейчас происходит перегруппировка российских войск на востоке Украины. После окончания этого процесса войска РФ планируют двигаться в первую очередь к Харькову, далее попробуют взять Мариуполь и только после этого могут попробовать наступать на Киев. Об этом американскому каналу CNN заявил Начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По его словам, русские войска также проводят перегруппировку в районе Изюма.Чтобы восполнить значительные потери, ВС РФ осуществляют переброску дополнительных сил к российскому Белгороду, откуда осуществляется перемещение подразделений в Харьковскую область.

По словам Буданова, во время войны РФ против Украины проявились слабые стороны нашего противника. Это касается проблем с наступление из-за трудностей в логистике. Также глава Главного управления разведки МО Украины в интервью заявил, что нашей стране нужна серьезная военная поддержка стран-союзников, чтобы у нашей армии была возможно эффективно противостоять армии РФ. Особенно это касается тяжелой артиллерии, зенитно-ракетных комплексов и самолетов.

Как уже писал Фокус, в Пентагоне также считают, что Россия перебрасывает свои подразделения к городам РФ Белгород и Валуйки, чтобы наступать дальше на территорию Украины с северной части Донбасса. В Минобороны США также подтвердили, что удар по железнодорожному вокалу Краматорска нанесли российские войска.

Напоминаем, что в Пентагоне считают, что Москва собирает силы для штурма Донбасса и РФ уже потеряла до 20% военной мощи в войне с Украиной.

Фокус также писал о том, что Украина может купить у Словакии самоходную артиллерийскую установку Zuzana. Словакия готова продать нам 16 боевых машин.