"От БТГ ничего не осталось": Россия потеряла в Украине до 20% боевой мощи, — Пентагон
Разбитые подразделения отступили в РФ и Беларусь. Теперь Москва собирает силы для штурма Донбасса, считают в США.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
По подсчетам американских военных, российские войска потеряли в Украине 15%-20% своей боевой мощи. Об этом сообщает сайт ABC News, ссылаясь на слова высокопоставленного чиновника из Министерства обороны США (Пентагона).
Он утверждает, что Россия лишилась примерно пятой части всех солдат, танков самолетов и ракет по сравнению с количеством, подготовленным на начало вторжения в Украину. Некоторые батальонно-тактические группы численностью по 800-1000 человек, штурмовавших украинские города, полностью разбиты.
"От БТГ просто ничего не осталось, кроме горстки военнослужащих и, может быть, небольшого количества техники", — отметил представитель Пентагона.
Остатки этих групп ушли с территории Украины через границы с Россией и Беларусью. Часть выведенных войск сейчас направляется к российским городам Белгород и Валуйки неподалеку от Донбасса, однако разведка США не видит признаков, что там к ним присоединятся свежие силы ВС РФ.
Как сообщил чиновник, сейчас командование России ищет возможность объединить сохранившиеся войска и ресурсы для формирования новых подразделений. Кроме того, они намерены призвать в армию еще более 60 тысяч человек. Восстановленные батальонные группы, скорее всего, поведут на Донбасс.
По оценкам Пентагона, уже сейчас на территории Луганской и Донецкой областей или рядом с ними расположены более 40 БТГ. По состоянию на 6 апреля разведка насчитывала около 30 групп, а значит к ним присоединились еще примерно 10 тысяч человек личного состава.
Ранее Пентагон предположил, что Украина может победить Россию в войне. По словам спикера Минобороны США Джона Кирби, Кремль уже не способен реализовать планы по захвату украинских городов и смене власти в стране.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что войска РФ понесли в Украине большие потери. По его словам, российское руководство рассчитывает на окончание "спецоперации" в ближайшие дни.