"От БТГ ничего не осталось": Россия потеряла в Украине до 20% боевой мощи, — Пентагон

Разбитые подразделения отступили в РФ и Беларусь. Теперь Москва собирает силы для штурма Донбасса, считают в США.

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По подсчетам американских военных, российские войска потеряли в Украине 15%-20% своей боевой мощи. Об этом сообщает сайт ABC News, ссылаясь на слова высокопоставленного чиновника из Министерства обороны США (Пентагона).

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Он утверждает, что Россия лишилась примерно пятой части всех солдат, танков самолетов и ракет по сравнению с количеством, подготовленным на начало вторжения в Украину. Некоторые батальонно-тактические группы численностью по 800-1000 человек, штурмовавших украинские города, полностью разбиты.

"От БТГ просто ничего не осталось, кроме горстки военнослужащих и, может быть, небольшого количества техники", — отметил представитель Пентагона.

Остатки этих групп ушли с территории Украины через границы с Россией и Беларусью. Часть выведенных войск сейчас направляется к российским городам Белгород и Валуйки неподалеку от Донбасса, однако разведка США не видит признаков, что там к ним присоединятся свежие силы ВС РФ.

Как сообщил чиновник, сейчас командование России ищет возможность объединить сохранившиеся войска и ресурсы для формирования новых подразделений. Кроме того, они намерены призвать в армию еще более 60 тысяч человек. Восстановленные батальонные группы, скорее всего, поведут на Донбасс.

По оценкам Пентагона, уже сейчас на территории Луганской и Донецкой областей или рядом с ними расположены более 40 БТГ. По состоянию на 6 апреля разведка насчитывала около 30 групп, а значит к ним присоединились еще примерно 10 тысяч человек личного состава.

Ранее Пентагон предположил, что Украина может победить Россию в войне. По словам спикера Минобороны США Джона Кирби, Кремль уже не способен реализовать планы по захвату украинских городов и смене власти в стране.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что войска РФ понесли в Украине большие потери. По его словам, российское руководство рассчитывает на окончание "спецоперации" в ближайшие дни.