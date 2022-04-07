"Россия не достигла ни одной цели": Украина может выиграть войну, — Пентагон (видео)

Спикер Пентагона Джон Кирби заявил, что планы Кремля сменить власть, а также захватить крупные города в Украине обреклись на провал.

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В Министерстве обороны США считают, что Украина может выиграть войну с Россией. За полтора месяца после полномасштабного военного вторжения в Кремле так и не смогли достичь основных целей — захватить Киев, Мариуполь, Харьков и причерноморское побережье, а также смена власти в Украине обреклись на провал. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге.

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"Мариуполь до сих пор не взят. Он (Путин, — Ред.) увел свои войска от Киева. Он увел свои войска от Чернигова. Харьков не взяли. Они не взяли Николаев на юге", — заявил Кирби.

На вопрос о том, сможет ли Украина выиграть войну с Россией Кирби ответил, что это "абсолютно" возможно.

"Доказательство буквально в результатах, которые вы видите каждый день… абсолютно они могут выиграть", — сказал он.

Однако в Пентагоне добавили, что сроки окончания военных действий в Украине прогнозировать сложно. Джон Кирби считает, что это зависит от желания российского президента Владимира Путина.

"Она может закончиться сегодня, если Путин сделает правильное дело: отведет войска, отправит их домой и будет уважать украинский суверенитет. Но он выбрал другой путь", — считает спикер американского оборонного ведомства.

Напомним, 6 апреля Фокус писал о том, что американский военный аналитик считает, что война в Украине может закончиться в мае. По его словам, в течение пяти недель военные действия в стране могут прекратиться, потому что военным России нужна передышка.

Американские СМИ сообщают, что Путин мог и не отказаться от планов взять Киев. По информации журналистов, российские войска могут повторно зайти на территорию Киевской, Черниговской области, если им удастся победить на Донбассе.