"Росія не досягла жодної мети": Україна може виграти війну, — Пентагон (відео)

Спікер Пентагону Джон Кірбі заявив, що плани Кремля змінити владу, а також захопити великі міста в Україні, приреклися на провал.

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У Міністерстві оборони США вважають, що Україна може виграти війну з Росією. За півтора місяці після повномасштабного військового вторгнення в Кремлі так і не змогли досягти основних цілей — захопити Київ, Маріуполь, Харків і причорноморське узбережжя, а також зміна влади в Україні приреклася на провал. Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу.

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"Маріуполь досі не взятий. Він (Путін, — Ред.) повів свої війська від Києва. Він повів свої війська від Чернігова. Харків не взяли. Вони не взяли Миколаїв на півдні", — заявив Кірбі.

На запитання про те, чи Україна зможе виграти війну з Росією Кірбі відповів, що це "абсолютно" можливо.

"Доказ буквально у результатах, які ви бачите щодня... абсолютно вони можуть виграти", — сказав він.

Проте у Пентагоні додали, що терміни закінчення воєнних дій в Україні прогнозувати складно. Джон Кірбі вважає, що це залежить від бажання російського президента Володимира Путіна.

"Вона може закінчитися сьогодні, якщо Путін зробить правильну справу: відведе війська, відправить їх додому і поважатиме український суверенітет. Але він обрав інший шлях", — вважає речник американського оборонного відомства.

Нагадаємо, 6 квітня Фокус писав про те, що американський військовий аналітик вважає, що війна в Україні може закінчитися у травні. За його словами, протягом п'яти тижнів воєнні дії в країні можуть припинитися, тому що військовим Росії потрібний перепочинок.

Американські ЗМІ повідомляють, що Путін міг і не відмовитись від планів взяти Київ. За інформацією журналістів, російські війська можуть знову зайти на територію Київської, Чернігівської області, якщо їм вдасться перемогти на Донбасі.