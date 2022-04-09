"Від БТГ нічого не залишилося": Росія втратила в Україні до 20% бойової cили, — Пентагон

Розбиті підрозділи відступили до РФ і Білорусі. Тепер Москва збирає сили для штурму Донбасу, вважають у США.

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За підрахунками американських військових, російські війська втратили в Україні 15-20% своєї бойової сили. Про це повідомляє сайт ABC News, посилаючись на слова високопосадовця з Міністерства оборони США (Пентагону).

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Він стверджує, що Росія втратила приблизно п'яту частину всіх солдатів, танків літаків і ракет порівняно з кількістю, підготовленою на початок вторгнення в Україну. Деякі батальйонно-тактичні групи чисельністю по 800-1000 осіб, які штурмували українські міста, повністю розбиті.

"Від БТГ просто нічого не залишилося, крім жменьки військовослужбовців і, можливо, невеликої кількості техніки", — зазначив представник Пентагону.

Залишки цих груп пішли з території України через кордони з Росією та Білоруссю. Частина виведених військ зараз прямує до російських міст Білгород і Валуйки неподалік Донбасу, проте розвідка США не бачить ознак, що там до них приєднаються нові сили ЗС РФ.

Як повідомив чиновник, зараз командування Росії шукає можливість об'єднати війська і ресурси, що збереглися, для формування нових підрозділів. Крім того, вони мають намір призвати до армії ще понад 60 тисяч людей. Відновлені батальйонні групи, найімовірніше, поведуть на Донбас.

За оцінками Пентагону, вже зараз на території Луганської та Донецької областей або поруч із ними розташовано понад 40 БТГ. Станом на 6 квітня розвідка налічувала близько 30 груп, а отже до них приєдналося ще приблизно 10 тисяч осіб особового складу.

Раніше Пентагон припустив, що Україна може перемогти Росію у війні. За словами спікера Міноборони США Джона Кірбі, Кремль уже не здатний реалізувати плани із захоплення українських міст та зміни влади в країні.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков визнав, що війська РФ зазнали в Україні великих втрат. За його словами, російське керівництво розраховує на закінчення "спецоперації" найближчими днями.