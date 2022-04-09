Війська РФ проводять перегрупування та рухаються у напрямку Харкова, — ГУР МО

Під час спілкування з журналістами начальник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що після Харкова окупанти РФ намагатимуться взяти Маріуполь, після чого можуть піти на Київ.

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Нові дані української розвідки вказують на те, що зараз відбувається перегрупування російських військ на сході України. Після закінчення цього процесу війська РФ планують рухатися насамперед до Харкова, далі спробують взяти Маріуполь і лише після цього можуть спробувати наступати на Київ. Про це американському каналу CNN заявив начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов.

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За його словами, російські війська також проводять перегрупування в районі Ізюма. Щоб заповнити значні втрати, ЗС РФ здійснюють перекидання додаткових сил до російського Білгорода, звідки здійснюється переміщення підрозділів до Харківської області.

За словами Буданова, під час війни РФ проти України виявилися слабкі сторони нашого супротивника. Це стосується проблем з настанням через труднощі в логістиці. Також глава Головного управління розвідки МО України в інтерв'ю заявив, що нашій країні потрібна серйозна військова підтримка країн-союзників, щоб наша армія могла ефективно протистояти армії РФ. Особливо це стосується важкої артилерії, зенітно-ракетних комплексів та літаків.

Як уже писав Фокус, у Пентагоні також вважають, що Росія перекидає свої підрозділи до міст РФ Білгород та Валуйки, щоб наступати далі на територію України з північної частини Донбасу. У Міноборони США також підтвердили, що удару по залізничному вокалу Краматорська завдали російські війська.

Нагадуємо, що у Пентагоні вважають, що Москва збирає сили для штурму Донбасу та РФ уже втратила до 20% військової могутності у війні з Україною.

Фокус також писав про те, що Україна може купити у Словаччини самохідну артилерійську установку Zuzana. Словаччина готова продати 16 бойових машин.