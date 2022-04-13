Вследствие ракетного удара по Черкасскому Донецкой области пострадали 7 человек (фото)

По словам главы Донецкой ОВА, россияне не могут честно сражаться с ВСУ. Основная их тактика сводится к терроризму и убийствам гражданского населения.

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Утром в среду, 13 апреля, в Черкасском Донецкой области российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажным жилым домам. В результате пострадали по меньшей мере семь местных жителей. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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[ + – ] Черкасское Донецкой области: обстрелы [ + – ] Черкасское Донецкой области: обстрелы [ + – ] Черкасское Донецкой области: обстрелы Фото: Facebook

По словам чиновника, россияне вновь подтвердили, что они не способны вести честную конвенциональную войну, не способны противостоять бойцам ВСУ. Основная их тактика сводится к терроризму и убийствам гражданского населения.

"Государство-террорист продолжает обстреливать города и села по всей линии фронта. Сегодня под ударами также оказались Авдеевка и Большая Новоселка, — объяснил Кириленко. — В Авдеевке поврежден жилой дом и объекты городской инфраструктуры. В Большой Новоселке известно про попадание в частный дом, владелица которого получила легкую контузию".

По словам Кириленко, все доказательства подробно фиксируются, а за совершенные злодеяния враг понесет наказание.

Ранее Фокус сообщал, что ночью в центральной части Украины была обстреляна еще одна железнодорожная станция, из-за чего Укрзализныце пришлось изменить график движения 17 поездов. Пассажиры и железнодорожники не пострадали.