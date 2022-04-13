Вследствие ракетного удара по Черкасскому Донецкой области пострадали 7 человек (фото)
По словам главы Донецкой ОВА, россияне не могут честно сражаться с ВСУ. Основная их тактика сводится к терроризму и убийствам гражданского населения.
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Утром в среду, 13 апреля, в Черкасском Донецкой области российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажным жилым домам. В результате пострадали по меньшей мере семь местных жителей. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
По словам чиновника, россияне вновь подтвердили, что они не способны вести честную конвенциональную войну, не способны противостоять бойцам ВСУ. Основная их тактика сводится к терроризму и убийствам гражданского населения.
"Государство-террорист продолжает обстреливать города и села по всей линии фронта. Сегодня под ударами также оказались Авдеевка и Большая Новоселка, — объяснил Кириленко. — В Авдеевке поврежден жилой дом и объекты городской инфраструктуры. В Большой Новоселке известно про попадание в частный дом, владелица которого получила легкую контузию".
По словам Кириленко, все доказательства подробно фиксируются, а за совершенные злодеяния враг понесет наказание.
Ранее Фокус сообщал, что ночью в центральной части Украины была обстреляна еще одна железнодорожная станция, из-за чего Укрзализныце пришлось изменить график движения 17 поездов. Пассажиры и железнодорожники не пострадали.