Внаслідок ракетного удару по Черкаському Донецької області постраждало 7 людей (фото)

За словами голови Донецької ОВА, росіяни не можуть чесно боротися із ЗСУ. Основна їхня тактика зводиться до тероризму та вбивств цивільного населення.

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Вранці в середу, 13 квітня, в Черкаському Донецької області російські війська завдали ракетного удару по багатоповерхових житлових будинках. Внаслідок удару постраждало щонайменше семеро місцевих жителів. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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[ + – ] Черкаське Донецької області: обстріли [ + – ] Черкаське Донецької області: обстріли [ + – ] Черкаське Донецької області: обстріли Фото: Facebook

За словами чиновника, росіяни знову підтвердили, що вони не здатні вести чесну конвенційну війну, не здатні протистояти бійцям ЗСУ. Основна їхня тактика зводиться до тероризму та вбивств цивільного населення.

"Держава-терорист продовжує обстрілювати міста та села по всій лінії фронту. Сьогодні під ударами також опинилися Авдіївка та Велика Новосілка, — пояснив Кириленко. — В Авдіївці пошкоджено житловий будинок та об'єкти міської інфраструктури. У Великій Новосілці відомо про влучення у приватний будинок, власниця якого отримала легку контузію".

За словами Кириленка, всі докази докладно фіксують, а за скоєні злочини ворога покарають.

Раніше Фокус повідомляв, що вночі в центральній частині України обстріляли ще одну залізничну станцію, через що Укрзалізниці довелося змінити графік руху 17 потягів. Пасажири та залізничники не постраждали.