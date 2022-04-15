Россия может официально объявить войну Украине: представитель Зеленского рассказал, зачем

Федор Вениславский считает, что в РФ ищут юридические основания для масштабной мобилизации.

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России недостает возможностей, чтобы сформировать необходимые резервы для достижения промежуточных целей. Чтобы получить юридические основания для масштабной мобилизации, придется объявить войну. Такое заявление сделал представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский. Об этом сообщает канал 24.

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Согласно прогнозам нардепа, если ВС РФ не удастся добиться определенных целей в ближайшие несколько недель, есть вероятность, что Украине официально будет объявлена война, и начнется открытая масштабная мобилизация.

По словам Вениславского, текущая кампания по мобилизации с привлечением наемников кремлевскому руководству не удалась, потому что контрактные российские военные принялись массово отказываться от участия в военных действиях. Юридически после такого отказа они не будут считаться дезертирами, поскольку официально война не объявлена.

Российские войска несут потери и отказываются воевать

[ + – ] Разбитая военная техника ВС РФ [ + – ] Разбитая военная техника ВС РФ [ + – ] Разбитая военная техника ВС РФ

В российских подразделениях, которые понесли серьезные потери военной техники и личного состава на Киевском, Черниговском или Житомирском направлениях, крайне низкая мотивация и моральная готовность, чтобы продолжать военные действия.

Чтобы подтолкнуть россиян активнее участвовать в войне, российские СМИ усиливают информационную кампанию. Российской, а также белорусской аудитории доносится посыл о том, что ВСУ планируют нападение на территорию Воронежской области, Крыма и Беларуси.

Ранее Фокус сообщал, что президент Украины назвал ближнесрочные цели ВС РФ. По словам Зеленского, кремлевское руководство рассчитывает взять в окружение 44 тысячи украинских военных на Донбассе и захватить эту территорию.