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Военный Фокус Российско-украинская война

Россия может официально объявить войну Украине: представитель Зеленского рассказал, зачем

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Российские войска. вс рф,
Фото: AP | Российские войска.

Федор Вениславский считает, что в РФ ищут юридические основания для масштабной мобилизации.

России недостает возможностей, чтобы сформировать необходимые резервы для достижения промежуточных целей. Чтобы получить юридические основания для масштабной мобилизации, придется объявить войну. Такое заявление сделал представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский. Об этом сообщает канал 24.

Согласно прогнозам нардепа, если ВС РФ не удастся добиться определенных целей в ближайшие несколько недель, есть вероятность, что Украине официально будет объявлена война, и начнется открытая масштабная мобилизация.

По словам Вениславского, текущая кампания по мобилизации с привлечением наемников кремлевскому руководству не удалась, потому что контрактные российские военные принялись массово отказываться от участия в военных действиях. Юридически после такого отказа они не будут считаться дезертирами, поскольку официально война не объявлена.

Российские войска несут потери и отказываются воевать

Разбитая военная техника, ВС РФ, российская техника,
Разбитая военная техника ВС РФ
Разбитая военная техника, ВС РФ, российская техника,
Разбитая военная техника ВС РФ
Разбитая военная техника, ВС РФ, российская техника,
Разбитая военная техника ВС РФ
Разбитая военная техника, ВС РФ, российская техника,
Разбитая военная техника, ВС РФ, российская техника,
Разбитая военная техника, ВС РФ, российская техника,

В российских подразделениях, которые понесли серьезные потери военной техники и личного состава на Киевском, Черниговском или Житомирском направлениях, крайне низкая мотивация и моральная готовность, чтобы продолжать военные действия.

Чтобы подтолкнуть россиян активнее участвовать в войне, российские СМИ усиливают информационную кампанию. Российской, а также белорусской аудитории доносится посыл о том, что ВСУ планируют нападение на территорию Воронежской области, Крыма и Беларуси.

Ранее Фокус сообщал, что президент Украины назвал ближнесрочные цели ВС РФ. По словам Зеленского, кремлевское руководство рассчитывает взять в окружение 44 тысячи украинских военных на Донбассе и захватить эту территорию.