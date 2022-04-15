Росія може офіційно оголосити війну Україні: представник Зеленського розповів навіщо

Федір Веніславський вважає, що у РФ шукають юридичні підстави для масштабної мобілізації.

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Росії не вистачає можливостей, щоб сформувати необхідні резерви задля досягнення проміжних цілей. Щоб отримати юридичні підстави для масштабної мобілізації, доведеться оголосити війну. Таку заяву зробив представник президента України Володимира Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський. Про це повідомляє канал 24.

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Згідно з прогнозами нардепа, якщо ЗС РФ не вдасться досягти певних цілей у найближчі кілька тижнів, є ймовірність, що Україні офіційно оголосять війну, і розпочнеться відкрита масштабна мобілізація.

За словами Веніславського, поточна кампанія з мобілізації із залученням найманців кремлівському керівництву не вдалася, тому що контрактні російські військові почали масово відмовлятися від участі у воєнних діях. Юридично після такої відмови їх не вважатимуть дезертирами, оскільки офіційно війна не оголошена.

Російські війська зазнають втрат і відмовляються воювати

[ + – ] Розбита військова техніка ЗС РФ [ + – ] Розбита військова техніка ЗС РФ [ + – ] Розбита військова техніка ЗС РФ

У російських підрозділах, які зазнали серйозних втрат військової техніки та особового складу на Київському, Чернігівському чи Житомирському напрямах, вкрай низька мотивація та моральна готовність, щоб продовжувати воєнні дії.

Щоб підштовхнути росіян брати активну участь у війні, російські ЗМІ посилюють інформаційну кампанію. Російській, а також білоруській аудиторії доносять посилання про те, що ЗСУ планують напад на територію Воронезької області, Криму та Білорусі.

Раніше Фокус повідомляв, що президент України назвав найближчі за часом цілі ЗС РФ. За словами Зеленського, кремлівське керівництво розраховує взяти в оточення 44 тисячі українських військових на Донбасі та захопити цю територію.