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Военный Фокус Российско-украинская война

Украина потребовала от руководства РФ открыть гумкоридоры из Мариуполя и Бердянска

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Эвакуация. мирные жители,
Фото: slovoidilo | Эвакуация мирных жителей.

По словам министра Ирины Верещук, отказ в разрешении эвакуировать мирных граждан станет основанием для привлечения виновных к ответственности за военные преступления.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к военно-политическому руководству РФ с требованием открыть гуманитарный коридор из Мариуполя и Бердянска для мирных жителей. Текст обращения опубликован на ее странице в Facebook.

"Мы требуем открытия гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск для гражданских лиц", — написала Верещук.

Также, по ее словам, нужен дополнительный гуманитарный коридор с территории комбината "Азовсталь", чтобы можно было эвакуировать находящихся там женщин, детей и других мирных граждан.

Верещук считает, что отказ в разрешении эвакуировать мирных граждан в дальнейшем станет основанием для привлечения всех виновных лиц к ответственности за военные преступления.

Ранее Фокус сообщал, что командир морпехов ВСУ обратился к Папе Римскому с просьбой помочь обеспечить эвакуацию людей из Мариуполя, назвав текущее положение в городе адом на Земле.