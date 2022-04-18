Україна вимагає від керівництва РФ відкрити гумкоридори з Маріуполя та Бердянська

За словами міністра Ірини Верещук, відмова в дозволі евакуювати мирних громадян стане підставою для притягнення винних до відповідальності за воєнні злочини.

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Міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулася до військово-політичного керівництва РФ з вимогою відкрити гуманітарний коридор із Маріуполя та Бердянська для мирних жителів. Текст звернення опубліковано на її сторінці у Facebook.

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"Ми вимагаємо відкриття гуманітарного коридору з Маріуполя до Бердянська для цивільних осіб", — написала Верещук.

Також, за її словами, потрібен додатковий гуманітарний коридор з території комбінату "Азовсталь", щоб можна було евакуювати жінок, дітей та інших мирних громадян, які там перебувають.

Верещук вважає, що відмова в дозволі евакуювати мирних громадян надалі стане підставою для притягнення всіх винних осіб до відповідальності за воєнні злочини.

Раніше Фокус повідомляв, що командир морпіхів ЗСУ звернувся до Папи Римського з проханням допомогти забезпечити евакуацію людей з Маріуполя, назвавши поточну ситуацію в місті пеклом на Землі.