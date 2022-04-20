Связь с Чернобылем восстановлена, — МАГАТЭ

10 марта Украина сообщила МАГАТЭ о том, что связи с ЧАЭС нет. Автоматические датчики радиации не работали больше месяца.

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Накануне представители Украины уведомили Международное агентство по атомной энергии о том, что установлена прямая коммуникация с ЧАЭС. Связи с Чернобыльской зоной не было больше месяца с тех пор, как эта территория находилась под российской оккупацией. Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

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Гендиректор агентства Рафаэль Мариано Гросси назвал это еще одним важным шагом по возобновлению контроля за территорией, где в 1986 году произошла ядерная авария и где остаются всевозможные радиоактивные отходы.

По его словам, на ЧАЭС в плане экологии сохранялась опасность.

"Это очень хорошая новость, то, что сейчас есть прямая телефонная связь со станцией", — объяснил Гросси.

Российские войска захватили Чернобыльскую АЭС 24 февраля и оставались здесь до 31 марта. 10 марта Украина сообщила МАГАТЭ о том, что связь с ЧАЭС потеряна, зона оставалась без энергоснабжения на протяжении четырех дней, а автоматические датчики радиации не работали больше месяца.

В конце апреля МАГАТЭ планирует направить экспертов в Чернобыльскую зону для проведения ремонта мониторинговых систем, установки оборудования и оценки уровня безопасности.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам министра энергетики Германа Галущенко, российские военные "привезут домой частичку Чернобыля" — россияне подверглись высокой дозе радиации, отсюда риск лучевой болезни. По его оценкам, после месяца такого облучения многие из российских солдат проживут не больше года.