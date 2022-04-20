Зв'язок із Чорнобилем відновлено, — МАГАТЕ

10 березня Україна повідомила МАГАТЕ про те, що зв'язку з ЧАЕС немає. Автоматичні датчики радіації не працювали понад місяць.

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Напередодні представники України повідомили Міжнародному агентству з атомної енергії про те, що встановлено пряму комунікацію з ЧАЕС. Зв'язку з Чорнобильською зоною не було більше місяця, відколи ця територія перебувала під російською окупацією. Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

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Гендиректор агентства Рафаель Маріано Гроссі назвав це ще одним важливим кроком щодо відновлення контролю за територією, де 1986 року сталася ядерна аварія та де залишаються всілякі радіоактивні відходи.

За його словами, на ЧАЕС щодо екології зберігалася небезпека.

"Це дуже хороша новина, те, що зараз є прямий телефонний зв'язок зі станцією", — пояснив Гроссі.

Російські війська захопили Чорнобильську АЕС 24 лютого та залишалися тут до 31 березня. 10 березня Україна повідомила МАГАТЕ про те, що зв'язок із ЧАЕС втрачено, зона залишалася без енергопостачання протягом чотирьох днів, а автоматичні датчики радіації не працювали більше місяця.

Наприкінці квітня МАГАТЕ планує направити експертів у Чорнобильську зону для проведення ремонту моніторингових систем, встановлення обладнання й оцінки рівня безпеки.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, російські військові "привезуть додому частинку Чорнобиля" — росіяни зазнали високої дози радіації, звідси ризик променевої хвороби. За його оцінками, після місяця такого опромінення багато російських солдатів проживуть не більше року.