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Военный Фокус Российско-украинская война

Украинский IT-гигант закупил для воинов 500 британских бронеавтомобилей Land Rover Defender (фото)

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Land Rover Defender, всу, гур мо,
Фото: Fintech Development | Бронемобиль Land Rover Defender

Предполагается, что машины будут переданы подразделениям ССО, ВСУ, а также украинским разведчикам.

Украинская IT-компания Fintech Development, специализирующаяся в банковской сфере, приобрела сотни бронированных автомобилей для нужд нашей армии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил гендиректор компании Антон Сватик.

"Приобретены еще 500 бронированных автомобилей. Они уже направляются в Украину и будут переданы подразделениям сил специальных операций, ВСУ и ГУР МО Украины. Наша компания продолжает финансировать украинскую арию и оснащать ее новейшей техникой", — говорится в сообщении.

На опубликованных фото — бронированные внедорожники Land Rover Defender.

Бронированные внедорожники Land Rover Defender, бронемобили, внедорожники Land Rover Defender
Бронированные внедорожники Land Rover Defender.
Бронированные внедорожники Land Rover Defender, бронемобили, внедорожники Land Rover Defender
Бронированные внедорожники Land Rover Defender.
Бронированные внедорожники Land Rover Defender, бронемобили, внедорожники Land Rover Defender
Бронированные внедорожники Land Rover Defender.
Бронированные внедорожники Land Rover Defender, бронемобили, внедорожники Land Rover Defender
Бронированные внедорожники Land Rover Defender.
Бронированные внедорожники Land Rover Defender, бронемобили, внедорожники Land Rover Defender
Бронированные внедорожники Land Rover Defender, бронемобили, внедорожники Land Rover Defender
Бронированные внедорожники Land Rover Defender, бронемобили, внедорожники Land Rover Defender
Бронированные внедорожники Land Rover Defender, бронемобили, внедорожники Land Rover Defender

В начале месяца Fintech Development приобрела для ВСУ 50 бронеавтомобилей Cougar, которые Канада выпускает совместно с Украиной на кременчугском заводом "Авто КрАЗ".

Fintech Development LLC

Fintech Development LLC стала первой компанией в Украине, которая обеспечивает легальный процессинг платежей в криптовалюте. Fintech Development разрабатывает ПО для банковского сектора, компания входит финансовую группу Asap World Banking Group и работает в 13 странах мира.

Бронемобиль Land Rover Defender

Легкий автомобиль повышенной проходимости выпускается британской компанией Land Rover с 1983, в 2019-м появилась его новая инкарнация. Классическая модель Defender была снята с производства с 2016 года.

Ранее Фокус сообщал, что Канада передала Украине гаубицы М777 и высокоточные снаряды "Экскалибур" с GPS-наведением, стоимость одного — 112 тыс. долларов. Запасы будут пополняться. Франция, в свою очередь, поставляет Украине управляемые ракеты "Милан" — один из самых популярных ПТРК. Составные элементы этой франко-немецкой разработки: ракета и пусковая установка с прицелом, электронным блоком, а также пультом управления.