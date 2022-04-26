Украинский IT-гигант закупил для воинов 500 британских бронеавтомобилей Land Rover Defender (фото)

Предполагается, что машины будут переданы подразделениям ССО, ВСУ, а также украинским разведчикам.

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Украинская IT-компания Fintech Development, специализирующаяся в банковской сфере, приобрела сотни бронированных автомобилей для нужд нашей армии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил гендиректор компании Антон Сватик.

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"Приобретены еще 500 бронированных автомобилей. Они уже направляются в Украину и будут переданы подразделениям сил специальных операций, ВСУ и ГУР МО Украины. Наша компания продолжает финансировать украинскую арию и оснащать ее новейшей техникой", — говорится в сообщении.

На опубликованных фото — бронированные внедорожники Land Rover Defender.

[ + – ] Бронированные внедорожники Land Rover Defender. [ + – ] Бронированные внедорожники Land Rover Defender. [ + – ] Бронированные внедорожники Land Rover Defender. [ + – ] Бронированные внедорожники Land Rover Defender.

В начале месяца Fintech Development приобрела для ВСУ 50 бронеавтомобилей Cougar, которые Канада выпускает совместно с Украиной на кременчугском заводом "Авто КрАЗ".

Fintech Development LLC

Fintech Development LLC стала первой компанией в Украине, которая обеспечивает легальный процессинг платежей в криптовалюте. Fintech Development разрабатывает ПО для банковского сектора, компания входит финансовую группу Asap World Banking Group и работает в 13 странах мира.

Бронемобиль Land Rover Defender

Легкий автомобиль повышенной проходимости выпускается британской компанией Land Rover с 1983, в 2019-м появилась его новая инкарнация. Классическая модель Defender была снята с производства с 2016 года.

Ранее Фокус сообщал, что Канада передала Украине гаубицы М777 и высокоточные снаряды "Экскалибур" с GPS-наведением, стоимость одного — 112 тыс. долларов. Запасы будут пополняться. Франция, в свою очередь, поставляет Украине управляемые ракеты "Милан" — один из самых популярных ПТРК. Составные элементы этой франко-немецкой разработки: ракета и пусковая установка с прицелом, электронным блоком, а также пультом управления.