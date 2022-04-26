Український IT-гігант купив для воїнів 500 британських бронеавтомобілів Land Rover Defender (фото)

Передбачають, що машини передадуть підрозділам ССО, ЗСУ, а також українським розвідникам.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Українська IT-компанія Fintech Development, що спеціалізується на банківській сфері, придбала сотні броньованих автомобілів для потреб нашої армії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив гендиректор компанії Антон Сватік.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

"Придбано ще 500 броньованих автомобілів. Вони вже прямують до України та їх передадуть підрозділам Сил Спеціальних операцій, ЗСУ та ГУР МО України. Наша компанія продовжує фінансувати українську армію та оснащувати її новітньою технікою", — йдеться в повідомленні.

На опублікованих фото — броньовані позашляховики Land Rover Defender.

[ + – ] Броньовані позашляховики Land Rover Defender. [ + – ] Броньовані позашляховики Land Rover Defender. [ + – ] Броньовані позашляховики Land Rover Defender. [ + – ] Броньовані позашляховики Land Rover Defender.

На початку місяця Fintech Development придбала для ЗСУ 50 бронеавтомобілів Cougar, які Канада випускає спільно з Україною на кременчуцькому заводі "Авто КрАЗ".

Fintech Development LLC

Fintech Development LLC стала першою компанією в Україні, яка забезпечує легальний процесинг платежів у криптовалюті. Fintech Development розробляє програмне забезпечення для банківського сектора, компанія входить фінансову групу Asap World Banking Group і працює в 13 країнах світу.

Бронемобіль Land Rover Defender

Легкий автомобіль підвищеної прохідності випускає британська компанія Land Rover з 1983, у 2019-му з'явилася його нова інкарнація. Класичну модель Defender знято з виробництва з 2016 року.

Раніше Фокус повідомляв, що Канада передала Україні гаубиці М777 та високоточні снаряди "Екскалібур" із GPS-наведенням, вартість одного — 112 тис. доларів. Запаси поповнюватимуть. Зі свого боку Франція постачає Україні керовані ракети "Мілан" — один із найпопулярніших ПТРК. Складові елементи цієї франко-німецької розробки: ракета та пускова установка з прицілом, електронним блоком, а також пультом керування.