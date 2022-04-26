Появилось видео воздушного боя украинских ВВС с российским истребителем Су-34

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, украинский самолет сбил Су-34 — вершину российского авиастроения.

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Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видео, на котором самолет украинских ВВС наносит урон вражескому Су-34. Об этом Геращенко сообщил в своем Telegram-канале.

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"Настоящий воздушный бой, видео погони наших истребителей за рашисткими самолетами <…> Украинская авиация, "которой нет", преследует вершину рашисткого автостроения Су-34", — говорится в сообщении.

По словам Геращенко, пилот российского истребителя пытался кричать что-то в рацию, но ответа не получил. В итоге, вражеский самолет был сбит.

При этом Геращенко не сообщил о месте, где произошло упомянутое воздушное сражение.

Напомним, что глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что ВСУ сбили Су-34 в районе Изюма. Накануне воздушное командование "Восток" уточнило, что, по предварительным данным, украинские ПВО обезвредили всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34 и опубликовало фото.

Ранее Фокус опубликовал фото и видео сбитого российского самолета над Изюмом. Пилоты самолета катапультировались — на размещенной записи видны два парашюта. Сообщается, что нанести прицельный выстрел удалось бойцам 93-ей Холодноярской бригаде ВСУ.