З'явилося відео повітряного бою українських ВПС із російським винищувачем Су-34
За словами радника глави МВС Антона Геращенка, український літак збив Су-34 – вершину російського авіабудування.
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Радник голови МВС України Антон Геращенко опублікував відео, на якому літак українських ВПС завдає шкоди ворожому Су-34. Про це Геращенко повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Справжній повітряний бій, відео погоні наших винищувачів за рашистськими літаками <…> Українська авіація, "якої нема", переслідує вершину рашистського автобудування Су-34", — йдеться в повідомленні.
За словами Геращенка, пілот російського винищувача намагався кричати щось у рацію, але відповіді не отримав. У результаті ворожий літак збитий.
Водночас Геращенко не повідомив про місце, де сталася згадана повітряна битва.
Нагадаємо, що голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що ЗСУ збили Су-34 в районі Ізюму. Напередодні повітряне командування "Схід" уточнило, що, за попередніми даними, українські ППО знешкодили всепогодній двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34 й опублікувало фото.
Раніше Фокус опублікував фото та відео збитого російського літака над Ізюмом. Пілоти літака катапультувалися — на розміщеному записі видно два парашути. Повідомляють, що завдати прицільного пострілу вдалося бійцям 93-ї Холодноярської бригади ЗСУ.