З'явилося відео повітряного бою українських ВПС із російським винищувачем Су-34

За словами радника глави МВС Антона Геращенка, український літак збив Су-34 – вершину російського авіабудування.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Радник голови МВС України Антон Геращенко опублікував відео, на якому літак українських ВПС завдає шкоди ворожому Су-34. Про це Геращенко повідомив у своєму Telegram-каналі.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

"Справжній повітряний бій, відео погоні наших винищувачів за рашистськими літаками <…> Українська авіація, "якої нема", переслідує вершину рашистського автобудування Су-34", — йдеться в повідомленні.

За словами Геращенка, пілот російського винищувача намагався кричати щось у рацію, але відповіді не отримав. У результаті ворожий літак збитий.

Водночас Геращенко не повідомив про місце, де сталася згадана повітряна битва.

Нагадаємо, що голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що ЗСУ збили Су-34 в районі Ізюму. Напередодні повітряне командування "Схід" уточнило, що, за попередніми даними, українські ППО знешкодили всепогодній двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34 й опублікувало фото.

Раніше Фокус опублікував фото та відео збитого російського літака над Ізюмом. Пілоти літака катапультувалися — на розміщеному записі видно два парашути. Повідомляють, що завдати прицільного пострілу вдалося бійцям 93-ї Холодноярської бригади ЗСУ.