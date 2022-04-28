Россия признала, что вывезла из Украины более 1 млн человек
Как отметил начальник Наццентра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, людей вывозили "без участия украинской власти".
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С начала военного вторжения в Украину Россия вывезла на свою территорию 1 002 429 украинских граждан, в том числе 183 168 детей. Об этом российскому агентству "Риа Новости" рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Он отметил, что вывоз людей происходит "без участия украинской власти".
По словам главы Наццентра, только за одни сутки армия РФ перевезла 16 480 жителей страны, из них 3 354 несовершеннолетних украинцев.
Как утверждает Мизинцев, более 2,75 млн украинцев и иностранных граждан "попросили их эвакуировать" в Россию, в так называемые ДНР и ЛНР, а также на территорию оккупированных регионов Украины.
В свою очередь, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 21 апреля заявил, что возвращение принудительно вывезенных в Россию украинцев станет еще одной войной. По его словам, власти РФ будут всячески препятствовать попыткам вернуть домой граждан Украины.
"Это сложная процедура, которая потребует, чтобы там были страны-посредники или международные институции, которые дадут нам возможность вернуть людей. Хочу отметить, что это тоже будет война. После войны — война за то, чтобы забрать своих людей назад", — считает политик.
Ранее Фокус сообщал, что насильственно вывезенных в РФ украинских граждан отправляют на работу на Сахалин и в другие отдаленные регионы РФ, откуда сами граждане РФ предпочитают выехать. Граждан Украины направляются в фильтрационные лагеря, затем их трудоустраивают и выдают документы с запретом в течение двух лет выезжать из определенных регионов.