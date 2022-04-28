Россия признала, что вывезла из Украины более 1 млн человек

Как отметил начальник Наццентра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, людей вывозили "без участия украинской власти".

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С начала военного вторжения в Украину Россия вывезла на свою территорию 1 002 429 украинских граждан, в том числе 183 168 детей. Об этом российскому агентству "Риа Новости" рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

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Он отметил, что вывоз людей происходит "без участия украинской власти".

По словам главы Наццентра, только за одни сутки армия РФ перевезла 16 480 жителей страны, из них 3 354 несовершеннолетних украинцев.

Как утверждает Мизинцев, более 2,75 млн украинцев и иностранных граждан "попросили их эвакуировать" в Россию, в так называемые ДНР и ЛНР, а также на территорию оккупированных регионов Украины.

В свою очередь, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 21 апреля заявил, что возвращение принудительно вывезенных в Россию украинцев станет еще одной войной. По его словам, власти РФ будут всячески препятствовать попыткам вернуть домой граждан Украины.

"Это сложная процедура, которая потребует, чтобы там были страны-посредники или международные институции, которые дадут нам возможность вернуть людей. Хочу отметить, что это тоже будет война. После войны — война за то, чтобы забрать своих людей назад", — считает политик.

Ранее Фокус сообщал, что насильственно вывезенных в РФ украинских граждан отправляют на работу на Сахалин и в другие отдаленные регионы РФ, откуда сами граждане РФ предпочитают выехать. Граждан Украины направляются в фильтрационные лагеря, затем их трудоустраивают и выдают документы с запретом в течение двух лет выезжать из определенных регионов.