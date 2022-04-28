Росія визнала, що вивезла з України понад 1 млн осіб

Як зазначив начальник Наццентру управління обороною РФ Михайло Мізинцев, людей вивозили "без участі української влади".

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З початку воєнного вторгнення в Україну Росія вивезла на свою територію 1 002 429 українських громадян, зокрема 183 168 дітей. Про це російському агентству "РИА Новости" розповів начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізинцев.

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Він зазначив, що вивезення людей відбувається "без участі української влади".

За словами голови Наццентру, лише за одну добу армія РФ перевезла 16 480 жителів країни, з них 3 354 неповнолітніх українців.

Як стверджує Мізинцев, понад 2,75 млн українців та іноземних громадян "попросили їх евакуювати" в Росію, так звані ДНР і ЛНР, а також на територію окупованих регіонів України.

Зі свого боку, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк 21 квітня заявив, що повернення примусово вивезених у Росію українців стане ще однією війною. За його словами, влада РФ всіляко перешкоджатиме спробам повернути додому громадян України.

"Це складна процедура, яка вимагатиме, щоб там були країни-посередники або міжнародні інституції, які дадуть нам можливість повернути людей. Хочу зазначити, що це теж буде війна. Після війни — війна за те, щоб забрати своїх людей назад", — вважає політик.

Раніше Фокус повідомляв, що насильно вивезених в РФ українських громадян відправляють на роботу на Сахалін та інші віддалені регіони РФ, звідки самі громадяни РФ вважають за краще виїхати. Громадян України спрямовують у фільтраційні табори, потім їх працевлаштовують та видають документи із забороною протягом двох років виїжджати з певних регіонів.