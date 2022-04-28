До конца мая по дорогам Польши будет интенсивное движение колонн военной техники, — Минобороны

Техника будет двигаться не только по ночам, но и днем в час-пик. Власти страны просят население не выкладывать данные о перемещении колонн в рамках военных учений.

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Начиная с 1 мая и до конца месяца практически по всем дорогам на севере и востоке Польши будет наблюдаться движение колонн военной техники, что связано с военными учениями, запланированными в рамках программы подготовки на текущий год. Об этом сообщила пресс-служба вооруженных силы страны на своей странице в Facebook.

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[ + – ] Польская военная техника [ + – ] Польская военная техника [ + – ] Польская военная техника

Колонные военной техники будут проходить на протяжении всего мая по территории следующих воеводств:

Западно-Поморское,

Любушское,

Великопольское,

Куявско-Поморское,

Лодское,

Мазовецкое,

Люблинское

Варминьско-Мазурское.

Автоколонны будут проходить по шоссе и скоростным автомагистралям. Сообщается, что в рамках военных учений будет отрабатываться прибытие и распределение союзных сил, координация межграничных действий и сотрудничество с принимающими странами.

Перемещение большей части техники запланировано в ночное время, когда автомагистрали загружены меньше. Вместе с тем, некоторые колонны будут двигаться и днем, даже в час-пик. Сопровождать и охранять их будет Военная жандармерия вместе с дорожной полицией. Передвижение войск уже согласовано с местными властями.

Руководство вооруженных сил Польши просит население не публиковать сведения о передвижении техники, местонахождении, время и даты перемещений колонн, а также данные о полетах и посадке боевой авиации.

"Сообщайте об угрозах! Любая необычная активность в сети, размещение фотографий важных военных объектов, сооружений, техники, может привести к нежелательным последствиям для системы безопасности и обороны страны", — говорится в сообщении.

Ранее Фокус сообщал, что накануне, во время встречи на американской военной базе "Рамштайн" министры обороны 40 стран договорились об ускоренных поставках вооружения для ВСУ. Как это будет работать? Для упрощения логистики каждая из стран передает, например, по шесть гаубиц — и в итоге Украина получает военную технику на целую дивизию, пояснил советник главы ОП Алексей Арестович.