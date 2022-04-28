До кінця травня на дорогах Польщі буде інтенсивний рух колон військової техніки, — Міноборони

Техніка рухатиметься не тільки вночі, а й днем в годину-пік. Влада країни просить населення не викладати дані про переміщення колон у межах військових навчань.

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Починаючи з 1 травня до кінця місяця практично по всіх дорогах на півночі та сході Польщі спостерігатимуть рух колон військової техніки, що пов'язано з військовими навчаннями, запланованими в межах програми підготовки на цей рік. Про це повідомила пресслужба збройних сил країни на своїй сторінці у Facebook.

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[ + – ] Польська військова техніка [ + – ] Польська військова техніка [ + – ] Польська військова техніка

Колони військової техніки проходитимуть протягом травня по території таких воєводств:

Заходньопоморське;

Любуське;

Великопольське;

Куявсько-Поморське;

Лодзинське;

Мазовецьке;

Люблінське;

Вармінсько-Мазурське.

Автоколони проходитимуть по шосе та швидкісних автомагістралях. Повідомляють, що в межах військових навчань відпрацьовуватимуть прибуття та розподіл союзних сил, координацію міжкордонних дій та співпрацю з країнами, що приймають.

Переміщення більшої частини техніки заплановано в нічний час, коли автомагістралі завантажені менше. Однак, деякі колони рухатимуться і вдень, навіть у годину-пік. Супроводжуватиме та охоронятиме їх Військова жандармерія разом із дорожньою поліцією. Пересування військ уже погоджено з місцевою владою.

Керівництво збройних сил Польщі просить населення не публікувати відомості про пересування техніки, місцеперебування, час та дати переміщень колон, а також дані про польоти та посадку бойової авіації.

"Повідомляйте про загрози! Будь-яка незвичайна активність у мережі, розміщення фотографій важливих військових об'єктів, споруд, техніки може призвести до небажаних наслідків для системи безпеки та оборони країни", — йдеться в повідомленні.

Раніше Фокус повідомляв, що напередодні під час зустрічі на американській військовій базі "Рамштайн" міністри оборони 40 країн домовилися про прискорені постачання озброєння для ЗСУ. Як це працюватиме? Для спрощення логістики кожна країна передає, наприклад, по шість гаубиць — і в результаті Україна отримує військову техніку на цілу дивізію, пояснив радник голови ОП Олексій Арестович.