Кремль использует в войне с Украиной "боевых дельфинов", — СМИ

По версии журналистов, Кремль может проводить секретную программу по использованию в боевых задачах морских животных с высокоразвитым чувством местоположения.

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Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies свидетельствуют о том, что российская армия в начале своего полномасштабного вторжения разместила дельфинов на севастопольской базе ВММ. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

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Эта история будто списана со страниц низкокачественного шпионского детектива времен холодной войны, признают авторы публикации. Известно, что во времена СССР на территории России, впрочем, как и США, проводились масштабные секретные программы по дрессировке морских животных. Порой их численность доходила до ста особей.

После распада СССР эта крымская программа находилась в ведении Украины. Но после того, как в 2014 году Крыма был аннексирован, кремлевское руководство ее возобновило и постепенно расширило.

У дельфинов развито чувство местоположения, что делает дельфинов эффективными в военных задачах. Предполагается, что животные могут использоваться для защиты кораблей российского флота от украинских водолазов, которые теоретически могли бы проникать на территорию порта для диверсий.

Секретные программы Путина: кит-шпион Хвалдимир

К тому же, дельфины могут выполнять определенные задачи по части шпионажа, если к ним прикрепить мобильные датчики.

В Арктическом регионе ВС РФ, предположительно, уже опробовали такой подход на белухах. В 2019 году у берегов Хаммерфеста норвежские рыбаки обнаружили кита-шпиона, которого впоследствии прозвали Хвалдимиром. Животное не боялось людей, и на нем было фотооборудование с маркировкой Санкт-Петербурга.

Ранее Фокус сообщал, что боевики ХАМАС заявили, что им удалось захватить израильского боевого "дельфина-убийцу". Журналисты допускают, что в стране может существовать программа по обучению млекопитающих для боевых миссий.