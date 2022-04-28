Кремль использует в войне с Украиной "боевых дельфинов", — СМИ
По версии журналистов, Кремль может проводить секретную программу по использованию в боевых задачах морских животных с высокоразвитым чувством местоположения.
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Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies свидетельствуют о том, что российская армия в начале своего полномасштабного вторжения разместила дельфинов на севастопольской базе ВММ. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.
Эта история будто списана со страниц низкокачественного шпионского детектива времен холодной войны, признают авторы публикации. Известно, что во времена СССР на территории России, впрочем, как и США, проводились масштабные секретные программы по дрессировке морских животных. Порой их численность доходила до ста особей.
После распада СССР эта крымская программа находилась в ведении Украины. Но после того, как в 2014 году Крыма был аннексирован, кремлевское руководство ее возобновило и постепенно расширило.
У дельфинов развито чувство местоположения, что делает дельфинов эффективными в военных задачах. Предполагается, что животные могут использоваться для защиты кораблей российского флота от украинских водолазов, которые теоретически могли бы проникать на территорию порта для диверсий.
Секретные программы Путина: кит-шпион Хвалдимир
К тому же, дельфины могут выполнять определенные задачи по части шпионажа, если к ним прикрепить мобильные датчики.
В Арктическом регионе ВС РФ, предположительно, уже опробовали такой подход на белухах. В 2019 году у берегов Хаммерфеста норвежские рыбаки обнаружили кита-шпиона, которого впоследствии прозвали Хвалдимиром. Животное не боялось людей, и на нем было фотооборудование с маркировкой Санкт-Петербурга.
Ранее Фокус сообщал, что боевики ХАМАС заявили, что им удалось захватить израильского боевого "дельфина-убийцу". Журналисты допускают, что в стране может существовать программа по обучению млекопитающих для боевых миссий.