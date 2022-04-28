Кремль використовує у війні з Україною "бойових дельфінів", — ЗМІ

За версією журналістів, Кремль може проводити секретну програму з використання в бойових завданнях морських тварин із високорозвиненим почуттям розташування.

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Супутникові знімки американської компанії Maxar Technologies свідчать, що російська армія на початку свого повномасштабного вторгнення розмістила дельфінів на севастопольській базі ВММ. Про це повідомляє німецький таблоїд Bild.

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Ця історія ніби списана зі сторінок низькоякісного шпигунського детективу часів холодної війни, визнають автори публікації. Відомо, що за часів СРСР у Росії, втім, як і в США, проводили масштабні секретні програми з дресирування морських тварин. Іноді їхня чисельність сягала ста особин.

Після розпаду СРСР ця кримська програма перебувала під керівництвом України. Але після того, як у 2014 році Крим був анексований, кремлівське керівництво її відновило та поступово розширило.

У дельфінів розвинене почуття розташування, що робить дельфінів ефективними у військових завданнях. Передбачається, що тварини можуть використовуватися для захисту кораблів російського флоту від українських водолазів, які б теоретично могли проникати на територію порту для диверсій.

Секретні програми Путіна: кіт-шпигун Хвалдімір

До того ж, дельфіни можуть виконувати певні завдання щодо шпигунства, якщо до них прикріпити мобільні датчики.

В Арктичному регіоні ЗС РФ, імовірно, вже випробували такий підхід на білухах. У 2019 році біля берегів Хаммерфеста норвезькі рибалки виявили кита-шпигуна, якого згодом прозвали Хвалдіміром. Тварина не боялася людей, і на ній було фотообладнання з маркуванням Санкт-Петербурга.

Раніше Фокус повідомляв, що бойовики ХАМАС заявили, що їм вдалося захопити ізраїльського бойового "дельфіна-вбивцю". Журналісти припускають, що в країні може існувати програма навчання ссавців для бойових місій.