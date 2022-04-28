Кремль використовує у війні з Україною "бойових дельфінів", — ЗМІ
За версією журналістів, Кремль може проводити секретну програму з використання в бойових завданнях морських тварин із високорозвиненим почуттям розташування.
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Супутникові знімки американської компанії Maxar Technologies свідчать, що російська армія на початку свого повномасштабного вторгнення розмістила дельфінів на севастопольській базі ВММ. Про це повідомляє німецький таблоїд Bild.
Ця історія ніби списана зі сторінок низькоякісного шпигунського детективу часів холодної війни, визнають автори публікації. Відомо, що за часів СРСР у Росії, втім, як і в США, проводили масштабні секретні програми з дресирування морських тварин. Іноді їхня чисельність сягала ста особин.
Після розпаду СРСР ця кримська програма перебувала під керівництвом України. Але після того, як у 2014 році Крим був анексований, кремлівське керівництво її відновило та поступово розширило.
У дельфінів розвинене почуття розташування, що робить дельфінів ефективними у військових завданнях. Передбачається, що тварини можуть використовуватися для захисту кораблів російського флоту від українських водолазів, які б теоретично могли проникати на територію порту для диверсій.
Секретні програми Путіна: кіт-шпигун Хвалдімір
До того ж, дельфіни можуть виконувати певні завдання щодо шпигунства, якщо до них прикріпити мобільні датчики.
В Арктичному регіоні ЗС РФ, імовірно, вже випробували такий підхід на білухах. У 2019 році біля берегів Хаммерфеста норвезькі рибалки виявили кита-шпигуна, якого згодом прозвали Хвалдіміром. Тварина не боялася людей, і на ній було фотообладнання з маркуванням Санкт-Петербурга.
Раніше Фокус повідомляв, що бойовики ХАМАС заявили, що їм вдалося захопити ізраїльського бойового "дельфіна-вбивцю". Журналісти припускають, що в країні може існувати програма навчання ссавців для бойових місій.