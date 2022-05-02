Украина в приоритете: Тайвань не получит вовремя 40 американских гаубиц Paladin

Производственные линии перегружены и США не смогут вовремя передать Тайваню самоходные артиллерийские установки среднего радиуса действия.

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Из-за сложностей с производством поставка первой партии американского оружия для Тайваня, которую ранее одобрила администрация президента США Джо Байдена, будет отсрочена до 2026 года, поскольку производственные линии перегружены. Об этом сообщает SCMP.

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То, что США не смогут своевременно поставить Тайваню первую партию из обещанных 40 самоходных артиллерийских установок среднего радиуса действия связано с войной в Украине. В августе прошлого года Госдепартамент одобрил поставки вооружения на сумму 750 млн долларов. В рамках соглашения США должны были передать Тайваню гаубицы M109A6 калибра 155 мм, которые могут производить до 8 выстрелов в минуту; дальность стрельбы — 30 км.

Достигнутые договоренности предусматривают, что Тайвань должен был получить в свое распоряжение 1698 комплектов высокоточных боеприпасов, а также запасные части и установки. Гаубицы предыдущего поколения, которые есть у Тайваня, должны были быть модернизированы.

Администрация Байдена также одобрила два дополнительных пакета вооружений для Тайваня. В прошлом месяце была заключена сделка по ракетной поддержке на 95 млн долларов, которая предусматривает поставку оборудования и обучение военнослужащих. Главный поставщик этой техники — компания Raytheon Technologies.

Эти соглашения помогут Тайваню модернизировать свои вооруженные силы. В прошлом году США поставляли островному государству, которое Китай считает своей провинцией, БПЛА, противоракетные системы для береговой защиты и пр.

САУ Paladin

Самоходная артиллерийская установка M109 разрабатывалась в течение семи лет — до 1960-х года и в сравнительно короткое время стала стандартом САУ для американской армии. Она пришла на смену малоудачной М44. Вплоть до 2003 года "Паладины" неоднократно модернизировались. В 90-х годах их по лицензии выпускала Южная Корея.

Ранее Фокус сообщал, что до конца мая на дорогах Польши будет наблюдаться интенсивное движение колонн военной техники в связи с военными учениями. Руководство страны попросило население не размещать информацию о перемещении техники в интернете.

Напомним, что власти Бразилии согласовали поставку Украине 300 000 снарядов для немецких ЗСУ Gepard. Руководство Германии согласилось передать ВСУ зенитные установки, однако у производителя Kraus-Maffei Wegmann не было в запасе достаточного количества снарядов.