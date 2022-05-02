Украина в приоритете: Тайвань не получит вовремя 40 американских гаубиц Paladin
Производственные линии перегружены и США не смогут вовремя передать Тайваню самоходные артиллерийские установки среднего радиуса действия.
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Из-за сложностей с производством поставка первой партии американского оружия для Тайваня, которую ранее одобрила администрация президента США Джо Байдена, будет отсрочена до 2026 года, поскольку производственные линии перегружены. Об этом сообщает SCMP.
То, что США не смогут своевременно поставить Тайваню первую партию из обещанных 40 самоходных артиллерийских установок среднего радиуса действия связано с войной в Украине. В августе прошлого года Госдепартамент одобрил поставки вооружения на сумму 750 млн долларов. В рамках соглашения США должны были передать Тайваню гаубицы M109A6 калибра 155 мм, которые могут производить до 8 выстрелов в минуту; дальность стрельбы — 30 км.
Достигнутые договоренности предусматривают, что Тайвань должен был получить в свое распоряжение 1698 комплектов высокоточных боеприпасов, а также запасные части и установки. Гаубицы предыдущего поколения, которые есть у Тайваня, должны были быть модернизированы.
Администрация Байдена также одобрила два дополнительных пакета вооружений для Тайваня. В прошлом месяце была заключена сделка по ракетной поддержке на 95 млн долларов, которая предусматривает поставку оборудования и обучение военнослужащих. Главный поставщик этой техники — компания Raytheon Technologies.
Эти соглашения помогут Тайваню модернизировать свои вооруженные силы. В прошлом году США поставляли островному государству, которое Китай считает своей провинцией, БПЛА, противоракетные системы для береговой защиты и пр.
САУ Paladin
Самоходная артиллерийская установка M109 разрабатывалась в течение семи лет — до 1960-х года и в сравнительно короткое время стала стандартом САУ для американской армии. Она пришла на смену малоудачной М44. Вплоть до 2003 года "Паладины" неоднократно модернизировались. В 90-х годах их по лицензии выпускала Южная Корея.
Ранее Фокус сообщал, что до конца мая на дорогах Польши будет наблюдаться интенсивное движение колонн военной техники в связи с военными учениями. Руководство страны попросило население не размещать информацию о перемещении техники в интернете.
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