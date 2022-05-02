Україна в пріоритеті: Тайвань не отримає вчасно 40 американських гаубиць Paladin

Виробничі лінії перевантажені, й США не зможуть вчасно передати Тайваню самохідні артилерійські установки середнього радіусу дії.

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Через складнощі з виробництвом постачання першої партії американської зброї для Тайваню, яку раніше схвалила адміністрація президента США Джо Байдена, буде відтерміновано до 2026 року, оскільки виробничі лінії перевантажені. Про це повідомляє SCMP.

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Те, що США не зможуть вчасно поставити Тайваню першу партію з обіцяних 40 самохідних артилерійських установок середнього радіусу дії, пов'язане з війною в Україні. Торішнього серпня Держдепартамент схвалив постачання озброєння на суму 750 млн доларів. У межах угоди США мали передати Тайваню гаубиці M109A6 калібру 155 мм, які можуть здійснювати до 8 пострілів за хвилину; дальність стрільби — 30 км.

Досягнуті домовленості передбачають, що Тайвань мав отримати у своє розпорядження 1 698 комплектів високоточних боєприпасів, а також запасні частини й установки. Гаубиці попереднього покоління, які є у Тайваню, мали бути модернізовані.

Адміністрація Байдена також схвалила два додаткові пакети озброєнь для Тайваню. Минулого місяця було укладено угоду з ракетної підтримки на 95 млн доларів, яка передбачає постачання обладнання і навчання військовослужбовців. Головний постачальник цієї техніки — компанія Raytheon Technologies.

Ці угоди допоможуть Тайваню модернізувати свої збройні сили. Минулого року США постачали острівній державі, яку Китай вважає своєю провінцією, БПЛА, протиракетні системи для берегового захисту тощо.

САУ Paladin

Самохідна артилерійська установка M109 розроблялася протягом семи років — до 1960-х років і за порівняно короткий час стала стандартом САУ для американської армії. Вона прийшла на зміну маловдалою М44. Аж до 2003 року "Паладини" неодноразово модернізувалися. У 90-х роках їх за ліцензією випускала Південна Корея.

Раніше Фокус повідомляв, що до кінця травня на дорогах Польщі спостерігатиметься інтенсивний рух колон військової техніки у зв'язку з військовими навчаннями. Керівництво країни попросило населення не розміщувати інформацію щодо переміщення техніки в інтернеті.

Нагадаємо, що влада Бразилії погодила постачання Україні 300 000 снарядів для німецьких ЗСУ Gepard. Керівництво Німеччини погодилося передати ЗСУ зенітні установки, проте у виробника Kraus-Maffei Wegmann не було в запасі достатньої кількості снарядів.