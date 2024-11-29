Китай похвалився своєю копією оригінальної версії Shahed-136, закупленої в Ізраїлю

ASN-301 — не просто дрон-камікадзе, він розроблений для знищення систем ППО завдяки пасивній радіолокаційній головці самонаведення. Цим і відрізняється від іранських "Шахедів".

Китай продовжує просувати на оборонному ринку далекобійний дрон-камікадзе ASN-301 (він же JWS-01), який має характеристики, схожі до Shahed-136. Про це пише Defense Express.

ASN-301

Розробку востаннє показали на авіасалоні Airshow China 2024, де також демонстрували винищувач J-35A. В опублікованому ролику демонструється робота дрона в умовах радіолокаційних систем. ASN-301 — не просто дрон-камікадзе, він розроблений для знищення систем ППО завдяки пасивній радіолокаційній головці самонаведення. Цим він відрізняється від іранських "Шахедів", призначених для ураження цілей із заздалегідь відомими координатами.

Китайський дрон з'являвся на різних виставках

Уперше про китайський дрон стало відомо 2017 року, коли його показали під час військового параду на честь 90-ї річниці заснування НВАК. Потім він з'являвся на виставках, хоча про існування експортних контрактів невідомо.

ASN-301

За словами аналітиків, ASN-301 безпосередньо створювався з дрона Harpy від Israel Aerospace Industries. Є дані про те, що Китай у 90-х замовив 100 комплектів цих дронів за 55 млн доларів.

Копія "шахеда"

Цього могло вистачити, щоб з'ясувати, з чого і як влаштований Harpy. У 2004 році Пекін, користуючись умовами контракту, направив до Ізраїлю свої дрони на модернізацію.

Тут уже втрутилися США, які спробували змусити Ізраїль розірвати контракт, щоб не повертати Китаю його Harpy. Попри тиск, ізраїльтяни повернули дрони китайцям, але без модернізації, за що Білий дім навіть погрожував виключити Ізраїль із програми F-35.

БПЛА

Судячи з усього, вже після цього в Китаї вирішили просто скопіювати дрон, зокрема й таку особливість, як висувні антени пасивної радіолокаційної системи самонаведення, що мають вигляд додаткових стабілізаторів.

ASN-301 і IAI Harpy

Harpy також не є оригінальною ізраїльською розробкою. Прототипом Harpy, з якого було зроблено Shahed-131 і Shahed-136, вважається або німецький DAR (Die Drohne Antiradar) від Dornier, або ARD-10 від Kentron з ПАР.

DAR від Dornier і ARD-10 від Kentron

Своя копія Harpy є також у Тайваню, щонайменше NCSIST у 2023 році показав повністю аналогічне рішення під назвою Chien Hsiang.

Chien Hsiang

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