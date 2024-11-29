Китай похвастался своей копией оригинальной версии Shahed-136, закупленной у Израиля

ASN-301 — не просто дрон-камикадзе, он разработан для уничтожения систем ПВО за счет пассивной радиолокационной головки самонаведения. Этим и отличается от иранских "Шахедов".

Китай продолжает продвигать на оборонном рынке дальнобойный дрон-камикадзе ASN-301 (он же JWS-01), который обладает характеристиками, подобными Shahed-136. Об этом пишет Defense Express.

ASN-301

Разработку в последний раз показали на авиасалоне Airshow China 2024, где также демонстрировался истребитель J-35A. В опубликованном ролике демонстрируется работа дрона в условиях радиолокационных систем. ASN-301 — не просто дрон-камикадзе, он разработан для уничтожения систем ПВО за счет пассивной радиолокационной головки самонаведения. Этим он отличается от иранских "Шахедов", предназначенных для поражения целей с заранее известными координатами.

Китайский дрон появлялся на различных выставках

Впервые о китайском дроне стало известно в 2017 году, когда его показали во время военного парада в честь 90-й годовщины основания НОАК. Затем он появлялся на выставках, хотя о существовании экспортных контрактов неизвестно.

ASN-301

По словам аналитиков, ASN-301 напрямую создавался из дрона Harpy от Israel Aerospace Industries. Есть данные о том, что Китай в 90-х заказал 100 комплектов этих дронов за 55 млн долларов.

Копия "шахеда"

Этого могло хватить, чтобы выяснить, из чего и как устроен Harpy. В 2004 году Пекин, пользуясь условиями контракта, направил в Израиль свои дроны на модернизацию.

Здесь уже вмешались США, попытавшиеся заставить Израиль расторгнуть контракт, чтобы не возвращать Китаю его Harpy. Несмотря на давление, израильтяне вернули дроны китайцам, но без модернизации, за что Белый дом даже угрожал исключить Израиль из программы F-35.

БПЛА

Судя по всему, уже после этого в Китае решили просто скопировать дрон, в том числе и такую особенность, как выдвижные антенны пассивной радиолокационной системы самонаведения, которые выглядят как дополнительные стабилизаторы.

ASN-301 и IAI Harpy

Harpy также не является оригинальной израильской разработкой. Прототипом Harpy, из которого был сделан Shahed-131 и Shahed-136, считается либо немецкий DAR (Die Drohne Antiradar) от Dornier, либо ARD-10 от Kentron из ЮАР.

DAR от Dornier и ARD-10 от Kentron

Своя копия Harpy есть и у Тайваня, как минимум NCSIST в 2023 году показал полностью аналогичное решение под названием Chien Hsiang.

Chien Hsiang

Напомним, что, по данным СМИ, в Южной Корее уничтожают советскую технику вместо того, чтобы отправить в Украине.

Также сообщалось, что бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times 29 ноября заявил, что если все так будет продолжаться, Украина проиграет войну.