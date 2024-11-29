В Южной Корее уничтожают советскую технику вместо того, чтобы отправить в Украину (видео)

Речь идет о советских танках Т-80У и нескольких единицах БМП-3, которые Сеул получил в рамках соглашения 1996 года, заключенного для погашения долгов России.

В сети появились кадры испытаний южнокорейских боеприпасов на советско-российской технике, включая танки Т-80У и боевые машины пехоты БМП-3, используемых в качестве мишеней. Как отметили обозреватели Bulgarian Military, данная техника не попала в Украину, так как с точки зрения южнокорейских военных, армии необходимо проверить эффективность своих вооружений против техники потенциального противника, включая Северную Корею, обладающую большим арсеналом танков советского происхождения.

Учения, которые состоялись 21 ноября, включали испытания ракет дронов-камикадзе, а также беспилотников, используемых для разведки и корректировки огня.

Особое внимание привлек тактический беспилотник, запускаемый вручную. Его конструкция свидетельствует о стремлении Южной Кореи к разработке легких, мобильных и бесшумных решений для разведывательных операций. Оснащенный мультисенсорной камерой и использующий электрическую батарею, дрон оптимизирован для миссий на коротких дистанциях, что делает его идеальным инструментом для современных полевых операций.

Откуда у Южной Кореи советская боевая техника

Обозреватели пишут, что Южная Корея приобрела 33 танка Т-80У и несколько БМП-3 в рамках соглашения 1996 года, заключенного для погашения долгов России. Эта сделка стала одним из самых необычных примеров международной торговли оружием в постсоветскую эпоху.

В итоге для Сеула Т-80У оказались ценными в плане изучения особенностей российской бронетехники и тактики — в течение многих лет танки использовались в основном как учебные платформы, позволяя южнокорейским экипажам ознакомиться с российской техникой, что особенно важно в контексте возможного конфликта с Северной Кореей.

Эти машины также сыграли косвенную роль в разработке танков южнокорейского производства, таких как K2 Black Panther, сочетая локальные инновации с опытом эксплуатации иностранных систем.

Россия же в свою очередь, помимо сокращения долга, использовала сделку как возможность продемонстрировать свои системы вооружений на международной арене.

В заключение аналитики добавили, что использование советских танков в южнокорейских учениях отражает их постепенное выведение из эксплуатации. Южная Корея активно заменяет устаревшие платформы на современные танки собственной разработки, что позволяет стране еще больше укрепить свою оборонную промышленность.

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